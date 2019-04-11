Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мэй предполагает, что Великобритания выйдет из ЕС до конца мая

Четверг, 11 апреля 2019, 07:17

Великобритания может покинуть Европейский Союз еще до выборов в Европарламент, намеченных на конец мая 2019 года.

Об этом заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй вскоре после того, как стало известно о достигнутой между Брюсселем и Лондоном договоренности об отсрочке "Брекзита", пишет DW.

Отсрочка до 31 октября позволит довести до конца начавшийся процесс упорядоченного выхода Великобритании из ЕС, заявила Мэй в Брюсселе в ночь на четверг, 11 апреля.

"Если нам удастся сделать это до 22 мая, нам не придется проводить выборы в Европарламент", - сообщила глава британского правительства.

"В течение этого времени порядок действий будет всецело определять Соединенное Королевство", - заявил в свою очередь председатель Европейского Совета Дональд Туск.

По его словам, Лондон еще может ратифицировать согласованный с ЕС договор, и тогда отсрочка будет отменена. Но у Великобритании останется возможность "переосмыслить всю стратегию "Брекзита" и отказаться от идеи выхода из Евросоюза, благодаря отсрочке она получила время для поиска "лучшего решения", заявил Туск.

Напомним:

  • Ранее 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку для "Брекзита" до 31 октября. Тереза Мэй приняла это предложение. В июне Евросоюз проверит, прилагает ли Великобритания все необходимые усилия для "Брекзита".
  • Очередные выборы депутатов Европарламента пройдут с 23 по 26 мая.

Темы: BrexitВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
Brexit
Поддержка Украины Соединенным Королевством всегда будет оставаться сильной
После отставки Джонсона в Ирландии призвали Великобританию отказаться от изменения соглашения о Brexit
Более 60% британцев отрицательно воспринимают результат Brexit
Последние новости
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
Все новости...
Реклама: