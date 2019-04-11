Мэй предполагает, что Великобритания выйдет из ЕС до конца мая

Великобритания может покинуть Европейский Союз еще до выборов в Европарламент, намеченных на конец мая 2019 года.

Об этом заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй вскоре после того, как стало известно о достигнутой между Брюсселем и Лондоном договоренности об отсрочке "Брекзита", пишет DW.

Отсрочка до 31 октября позволит довести до конца начавшийся процесс упорядоченного выхода Великобритании из ЕС, заявила Мэй в Брюсселе в ночь на четверг, 11 апреля.

"Если нам удастся сделать это до 22 мая, нам не придется проводить выборы в Европарламент", - сообщила глава британского правительства.

"В течение этого времени порядок действий будет всецело определять Соединенное Королевство", - заявил в свою очередь председатель Европейского Совета Дональд Туск.

По его словам, Лондон еще может ратифицировать согласованный с ЕС договор, и тогда отсрочка будет отменена. Но у Великобритании останется возможность "переосмыслить всю стратегию "Брекзита" и отказаться от идеи выхода из Евросоюза, благодаря отсрочке она получила время для поиска "лучшего решения", заявил Туск.

Напомним: