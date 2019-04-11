Мэй предполагает, что Великобритания выйдет из ЕС до конца мая
Великобритания может покинуть Европейский Союз еще до выборов в Европарламент, намеченных на конец мая 2019 года.
Об этом заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй вскоре после того, как стало известно о достигнутой между Брюсселем и Лондоном договоренности об отсрочке "Брекзита", пишет DW.
Отсрочка до 31 октября позволит довести до конца начавшийся процесс упорядоченного выхода Великобритании из ЕС, заявила Мэй в Брюсселе в ночь на четверг, 11 апреля.
"Если нам удастся сделать это до 22 мая, нам не придется проводить выборы в Европарламент", - сообщила глава британского правительства.
"В течение этого времени порядок действий будет всецело определять Соединенное Королевство", - заявил в свою очередь председатель Европейского Совета Дональд Туск.
По его словам, Лондон еще может ратифицировать согласованный с ЕС договор, и тогда отсрочка будет отменена. Но у Великобритании останется возможность "переосмыслить всю стратегию "Брекзита" и отказаться от идеи выхода из Евросоюза, благодаря отсрочке она получила время для поиска "лучшего решения", заявил Туск.
Напомним:
- Ранее 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку для "Брекзита" до 31 октября. Тереза Мэй приняла это предложение. В июне Евросоюз проверит, прилагает ли Великобритания все необходимые усилия для "Брекзита".
- Очередные выборы депутатов Европарламента пройдут с 23 по 26 мая.
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