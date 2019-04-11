Соболєв планує створити власну політичну силу

Народний депутат Єгор Соболєв, який заявив про намір вийти з партії об’єднання "Самопоміч", планує створити власну політичну силу.

Про це Соболєв розповів в інтерв’ю "Українській правді".

За словами Соболєва , в українському політикумі існує проблема лідерства.

"У політиці не вистачає порядних і принципових людей, які готові вести за собою людей. Порядним людям бракує активності", - сказав він.

На питання про очільника "Самопомочі", він відповів: "Зараз я не член партії і збираюся робити свою політичну силу, тому не буду говорити, що Садовий чи Гриценко не такі. Це завдання їхніх команд вчитися краще вести за собою людей".

Також Соболєв натякнув, що до нього можуть приєднатися й інші депутати, зокрема, Семен Семенченко, інших імен він не назвав, але запевнив, що серед "парламентарів і з БПП, і з "Народного фронту" – є люди, з якими я пішов би "у розвідку".

При цьому він додав, що про це некоректно говорити до рішень нардепів.

"Я точно нікого не буду переманювати", - сказав він.

Детальніше читайте в інтерв'ю УП: "Соболєв: Я не йду до Зеленського чи Порошенка. Я йду в нікуди"

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