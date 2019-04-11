Соболев планирует создать собственную политическую силу

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Четверг, 11 апреля 2019, 09:44

Народный депутат Егор Соболев, который заявил о намерении выйти из партии объединения "Самопомощь", планирует создать собственную политическую силу.

Об этом Соболев рассказал в интервью "Украинской правде".

По словам Соболева, в украинском политикуме существует проблема лидерства.

"В политике не хватает порядочных и принципиальных людей, которые готовы вести за собой людей. Порядочным людям не хватает активности", - сказал он.

На вопрос о главе "Самопомочі", он ответил: "Сейчас я не член партии и собираюсь делать свою политическую силу, поэтому не буду говорить, что Садовый или Гриценко не такие. Эта задача их команд учиться лучше вести за собой людей".

Также Соболев намекнул, что к нему могут присоединиться и другие депутаты, в частности, Семен Семенченко, других имен он не назвал, но заверил, что среди "парламентариев и с БПП, и с "Народного фронта" - есть люди, с которыми я пошел бы "в разведку".

При этом он добавил, что об этом некорректно говорить до решения самих нардепов.

"Я точно никого не буду переманивать", - сказал он.

Подробнее читайте в интервью УП: "Соболев: Я не иду к Зеленскому или Порошенко. Я иду в никуда"

Напомним:

  • 10 апреля народные депутаты Егор Соболев и Семен Семенченко, которые были выбраны в 2014 году в Верховную Раду по спискам объединения "Самопомощь", объявили о намерении выйти из партии.
  • Ранее лидер партии Андрей Садовый прогнозировал выход части народных депутатов из состава фракции.
  • По данным источников "Украинской правды" парламентскую фракцию "Самопомочи" еще собираются покинуть Александр Опанасенко, Иван Мирошниченко и Александр Данченко. Также из фракции еще может выйти нардеп Алексей Скрипник.

Украинская правда

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Темы: Самопомич Садовый Верховная Рада


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