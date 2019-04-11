На високий рейтинг Зеленського вплинув Порошенко – соціологи

Майже кожен другий українець, який має намір піти на вибори президента і проголосувати за шоумена Володимира Зеленського, мотивує своє рішення тим, що він налаштований проти Петра Порошенка.

Про це на брифінгу 11 квітня сказав керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

"Виборців Зеленського ми запитали, а от, голосуючи за Зеленського, ви голосуєте за самого кандидата чи скоріше проти Петра Порошенка? Ми отримали, що 41% виборців Володимира Зеленського скоріше голосують проти Петра Порошенка, аніж за Зеленського", - пояснив Антипович.

Водночас, 57% виборців Зеленського відповіли, що голосуватимуть більше за Зеленського, аніж проти Порошенка.

Натомість 75% виборців, які готові підтримати у другому турі Порошенка, голосують швидше за нього. Лише 22% респондентів заявили, що голосують швидше проти Зеленського.

Водночас, у порівнянні з лютим 2019 року, кількість тих, хто підтримає Порошенка через супротив Зеленського, зросла майже вдвічі з 12% до 22%.

Кількість тих, хто голосує "проти Порошенка" зросла з 33% до 41%.

На питання чи є шанси на перемогу Порошенка, соціологи відповіли, що шанси є завжди, але цифри 50 на 20, 70 на 30, доволі однозначні.

Також дослідники вважають, що результати дебатів між кандидатами загалом не вплинуть на результати голосування.

За словами Антиповича, дві третини виборців вважають, що голос за Зеленського - це голос проти існуючої ситуації в країні.

У дослідженні також зазначається, що серед виборців самого Порошенка майже 40% голосують не так за Порошенка, як проти Володимира Путіна. При цьому 30% виборців Зеленського заявили, що голосуючи за Зеленського, вони голосують проти Путіна.

Опитування проводилося з 5-10 квітня 2019 року. Помилка репрезентативності - не більше 1,8%. Для дослідження соціологи опитали 3 тисячі осіб віком від 18 років.

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