На высокий рейтинг Зеленского повлиял Порошенко – социологи

Почти каждый второй украинец, который намерен пойти на выборы президента и проголосовать за шоумена Владимира Зеленского, мотивирует свое решение тем, что он настроен против Петра Порошенко.

Об этом на брифинге 11 апреля сказал руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

"Избирателей Зеленского мы спросили, а вот, голосуя за Зеленского, вы голосуете за самого кандидата или скорее против Петра Порошенко? Мы получили, что 41% избирателей Владимира Зеленского скорее голосуют против Петра Порошенко, чем за Зеленского", - пояснил Антипович.

В то же время, 57% избирателей Зеленского ответили, что будут голосовать больше Зеленского, чем против Порошенко.

Зато 75% избирателей, которые готовы поддержать во втором туре Порошенко, голосуют скорее за него. Лишь 22% респондентов заявили, что голосуют скорее против Зеленского.

В то же время, по сравнению с февралем 2019 года, количество тех, кто поддержит Порошенко из-за сопротивления Зеленскому, выросло почти вдвое с 12% до 22%.

Также количество голосующих "против Порошенко" выросло с 33% до 41%.

На вопрос есть ли шансы на победу Порошенко, социологи ответили, что шансы есть всегда, но цифры 50 на 20, 70 на 30, достаточно однозначны.

Также исследователи считают, что результаты дебатов между кандидатами, не повлияют на результаты голосования.

По словам Антиповича, две трети избирателей считают, что голос за Зеленского - это голос против существующей ситуации в стране.

В исследовании также отмечается, что среди избирателей самого Порошенко почти 40% голосуют не столько за Порошенко, как против Владимира Путина. При этом 30% избирателей Зеленского заявили, что голосуя за Зеленского, они голосуют против Путина.

Опрос проводился с 5-10 апреля 2019 года. Ошибка репрезентативности - не более 1,8%. Для исследования социологи опросили 3 тысячи человек в возрасте от 18 лет.

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Напомним: