Віра у перемогу Порошенка впала до 17% – опитування

Більшість опитаних громадян України заявили, що вірять у перемогу на президентських виборах шоумена Володимира Зеленського.

Про це свідчать результати опитування, оприлюднені Соціологічною групою "Рейтинг".

Так, 61% опитаних думають, що наступним президентом України стане Зеленський, 17% – Порошенко.

Ще 22% – не визначилися із відповіддю.

Повідомляється, що серед електоральних груп кандидатів, що набрали значні результати у І-му турі, відносна більшість переконана, що майбутнім главою держави стане Зеленський.

Також зазначається, що у середовищі симпатиків Порошенка половина переконані в перемозі свого фаворита, водночас чверть вважають, що переможе Зеленський.

Опитування було проведено з 5 по 10 квітня серез 3 тисяч жителів України віком від 18 років і старше.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,8%.

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