Віра у перемогу Порошенка впала до 17% – опитування

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Четвер, 11 квітня 2019, 12:17

Більшість опитаних громадян України заявили, що вірять у перемогу на президентських виборах шоумена Володимира Зеленського.

Про це свідчать результати опитування, оприлюднені Соціологічною групою "Рейтинг".

Так, 61% опитаних думають, що  наступним президентом України стане Зеленський, 17% – Порошенко.

Ще 22% – не визначилися із відповіддю.

Повідомляється, що серед електоральних груп кандидатів, що набрали значні результати у І-му турі, відносна більшість переконана, що майбутнім главою держави стане Зеленський.

Також зазначається, що у середовищі симпатиків Порошенка половина переконані в перемозі свого фаворита, водночас чверть вважають, що переможе Зеленський.

 

Опитування було проведено з 5 по 10 квітня серез 3 тисяч жителів України віком від 18 років і старше.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,8%.

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Нагадаємо:

  • Перед першим туром президентських виборів у перемогу Порошенка вірили 24% опитаних українців, а Зеленського 19%.
  • Про віру у перемогу Петра Порошенка на виборах президента в Україні заявляв і президент Білорусі Олександр Лукашенко.
  • Перший тур президеньский виборів відбувся 31 березня.
  • За його результатами до другого туру вийшли Володимир Зеленський, за якого проголосували понад 30% виборців та Петро Порошенко, якому віддали свої голоси близько 16% українців.
  • Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня.
  • За даними соціологів, Зеленського в другому турі готові підтримати більше 71% опитаних українців, а Порошенка близько 29%.

Українська правда

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Теми: Порошенко Зеленський вибори президента 2019 опитування


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