Вера в победу Порошенко упала до 17% - опрос

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Четверг, 11 апреля 2019, 12:17

Большинство опрошенных граждан Украины заявили, что верят в победу на президентских выборах шоумена Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные Социологической группой "Рейтинг".

Так, 61% опрошенных думают, что следующим президентом Украины станет Зеленский, 17% - Порошенко.

Еще 22% - не определились с ответом.

 

Сообщается, что среди электоральных групп кандидатов, набравших значительные результаты в I-м туре, относительное большинство убеждено, что будущим главой государства станет Зеленский.

Также отмечается, что в среде сторонников Порошенко половина убеждены в победе своего фаворита, одновременно четверть считают, что победит Зеленский.

Опрос был проведен с 5 по 10 апреля среди 3 тысяч жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.

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Напомним:

  • Перед первым туром президентских выборов в победу Порошенко верили 24% опрошенных украинцев, а Зеленского 19%.
  • О вере в победу Петра Порошенко на выборах президента в Украине заявлял и президент Беларуси Александр Лукашенко
  • Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта.
  • По его результатам во второй тур вышли Владимир Зеленский, за которого проголосовали более 30% избирателей и Петр Порошенко, которому отдали свои голоса около 16% украинцев.
  • Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.
  • По данным социологов, Зеленского во втором туре готовы поддержать более 71% опрошенных украинцев, а Порошенко около 29%.

Украинская правда

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Темы: Порошенко Зеленский выборы президента 2019 опрос


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