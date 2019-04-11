Вера в победу Порошенко упала до 17% - опрос

Большинство опрошенных граждан Украины заявили, что верят в победу на президентских выборах шоумена Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные Социологической группой "Рейтинг".

Так, 61% опрошенных думают, что следующим президентом Украины станет Зеленский, 17% - Порошенко.

Еще 22% - не определились с ответом.

Сообщается, что среди электоральных групп кандидатов, набравших значительные результаты в I-м туре, относительное большинство убеждено, что будущим главой государства станет Зеленский.

Также отмечается, что в среде сторонников Порошенко половина убеждены в победе своего фаворита, одновременно четверть считают, что победит Зеленский.

Опрос был проведен с 5 по 10 апреля среди 3 тысяч жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.

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Напомним: