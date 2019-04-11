Вера в победу Порошенко упала до 17% - опрос
Большинство опрошенных граждан Украины заявили, что верят в победу на президентских выборах шоумена Владимира Зеленского.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные Социологической группой "Рейтинг".
Так, 61% опрошенных думают, что следующим президентом Украины станет Зеленский, 17% - Порошенко.
Еще 22% - не определились с ответом.
Сообщается, что среди электоральных групп кандидатов, набравших значительные результаты в I-м туре, относительное большинство убеждено, что будущим главой государства станет Зеленский.
Также отмечается, что в среде сторонников Порошенко половина убеждены в победе своего фаворита, одновременно четверть считают, что победит Зеленский.
Опрос был проведен с 5 по 10 апреля среди 3 тысяч жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше.
Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.
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Напомним:
- Перед первым туром президентских выборов в победу Порошенко верили 24% опрошенных украинцев, а Зеленского 19%.
- О вере в победу Петра Порошенко на выборах президента в Украине заявлял и президент Беларуси Александр Лукашенко.
- Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта.
- По его результатам во второй тур вышли Владимир Зеленский, за которого проголосовали более 30% избирателей и Петр Порошенко, которому отдали свои голоса около 16% украинцев.
- Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.
- По данным социологов, Зеленского во втором туре готовы поддержать более 71% опрошенных украинцев, а Порошенко около 29%.