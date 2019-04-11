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Українцям готуються суттєво збільшити штрафи за непристібнутий ремінь

Четвер, 11 квітня 2019, 13:15

Комітет Верховної Ради рекомендував парламенту прийняти в першому читанні законопроект № 10131 про підвищення штрафів за їзду без ременів безпеки і мотошоломів.

Таке рішення комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності було прийнято 10 квітня, йдеться на сайті ВР.

Проектом закону пропонується збільшити штрафи за ці порушення в 10 разів, до 510 грн. Так депутати розраховують зменшити смертність і травматизм на дорогах.

У минулому році аналогічний законопроект № 8492 не отримав достатньо голосів депутатів у другому читанні. Тоді нардепи пропонували збільшити штрафи в 17 разів - до 867 грн.

Нагадаємо: 

  • У комітеті також перебуває законопроект (№10130), що стосується введення в кодекс "Про адміністративні правопорушення" нового штрафу – за порушення правил перевезення дітей.

Українська правда

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Теми: автоВерховна Радаштрафи
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