Українцям готуються суттєво збільшити штрафи за непристібнутий ремінь

6652 перегляди
Четвер, 11 квітня 2019, 13:15

Комітет Верховної Ради рекомендував парламенту прийняти в першому читанні законопроект № 10131 про підвищення штрафів за їзду без ременів безпеки і мотошоломів.

Таке рішення комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності було прийнято 10 квітня, йдеться на сайті ВР.

Проектом закону пропонується збільшити штрафи за ці порушення в 10 разів, до 510 грн. Так депутати розраховують зменшити смертність і травматизм на дорогах.

У минулому році аналогічний законопроект № 8492 не отримав достатньо голосів депутатів у другому читанні. Тоді нардепи пропонували збільшити штрафи в 17 разів - до 867 грн.

Нагадаємо: 

  • У комітеті також перебуває законопроект (№10130), що стосується введення в кодекс "Про адміністративні правопорушення" нового штрафу – за порушення правил перевезення дітей.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: авто Верховна Рада штрафи


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Єврокомісія виявила змову між 3 німецькими автоконцернами 6 квітня 2019, 03:06
Попит на електрокари серед українців зріс на 71% 5 квітня 2019, 15:45
Прикордонники кажуть, що на кордоні зникли "євробляхарі" 5 квітня 2019, 13:58
Усі новини
Головні новини
15 РДА Київщини публікують агітацію за Порошенка – "ОПОРА"
Гройсман: До парламентських виборів готовий
У Зеленського наполягають на дебатах на стадіоні 19 квітня
Порошенко кличе Зеленського на ICTV
Усі новини
Життя

25 звичайних моментів, за які хочеться прошепотіти світу "дякую"

тест

Що ви знаєте про секс та свої ерогенні зони

дослідження

"Утекти" від старіння можна на велосипеді