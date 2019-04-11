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Украинцам готовятся существенно увеличить штрафы за непристегнутый ремень

Четверг, 11 апреля 2019, 13:15

Комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект №10131 о повышении штрафов за езду без ремней безопасности и мотошлемов.

Такое решение комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности принял 10 апреля, говорится на сайте ВР.

Проектом закона предлагается увеличить штрафы за эти нарушения в 10 раз, до 510 грн. Так депутаты рассчитывают уменьшить смертность и травматизм на дорогах.

В прошлом году аналогичный законопроект № 8492 не получил достаточно голосов депутатов во втором чтении. Тогда нардепы предлагали увеличить штрафы в 17 раз - до 867 грн.

Напомним:

  • В комитете также находится законопроект (№10130) относительно введения в кодекс "Об административных правонарушениях" нового штрафа - за нарушение правил перевозки детей.

Украинская правда
Темы: автоВерховная Радаштрафы
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