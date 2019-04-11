Гройсман дав прогноз на випадок перемоги Зеленського

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що в країні все буде добре, незалежно від того, хто переможе на виборах президента.

Про це він сказав журналістам у четвер у Києві, відповідаючи на питання про можливий колапс в країні в разі перемоги шоумена Володимира Зеленського на виборах президента України, передає "Інтерфакс-Україна".

"Потрібно дивитися на повноваження кожної інституції та виходячи з цього робити висновки. Я не хотів би коментувати якісь чутки, домисли. В України все буде добре", - сказав Гройсман.

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