Гройсман дав прогноз на випадок перемоги Зеленського
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що в країні все буде добре, незалежно від того, хто переможе на виборах президента.
Про це він сказав журналістам у четвер у Києві, відповідаючи на питання про можливий колапс в країні в разі перемоги шоумена Володимира Зеленського на виборах президента України, передає "Інтерфакс-Україна".
"Потрібно дивитися на повноваження кожної інституції та виходячи з цього робити висновки. Я не хотів би коментувати якісь чутки, домисли. В України все буде добре", - сказав Гройсман.
Нагадаємо:
- Перший тур президентських виборів відбувся 31 березня.
- За його результатами до другого туру вийшли Володимир Зеленський, за якого проголосували понад 30% виборців та Петро Порошенко, якому віддали свої голоси близько 16% українців.
- Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня.
- За даними соціологів, Зеленського в другому турі готові підтримати більше 71% опитаних українців, а Порошенка близько 29%.
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