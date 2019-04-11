Гройсман дав прогноз на випадок перемоги Зеленського

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Четвер, 11 квітня 2019, 13:21

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що в країні все буде добре, незалежно від того, хто переможе на виборах президента.

Про це він сказав журналістам у четвер у Києві, відповідаючи на питання про можливий колапс в країні в разі перемоги шоумена Володимира Зеленського на виборах президента України, передає "Інтерфакс-Україна".

"Потрібно дивитися на повноваження кожної інституції та виходячи з цього робити висновки. Я не хотів би коментувати якісь чутки, домисли. В України все буде добре", - сказав Гройсман.

Нагадаємо:

  • Перший тур президентських виборів відбувся 31 березня.
  • За його результатами до другого туру вийшли Володимир Зеленський, за якого проголосували понад 30% виборців та Петро Порошенко, якому віддали свої голоси близько 16% українців.
  • Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня.
  • За даними соціологів, Зеленського в другому турі готові підтримати більше 71% опитаних українців, а Порошенка близько 29%.

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Теми: Гройсман прем'єр Зеленський вибори президента 2019


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