Гройсман дал прогноз на случай победы Зеленского
Четверг, 11 апреля 2019, 13:21
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в стране все будет хорошо, независимо от того, кто победит на выборах президента.
Об этом он сказал журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о возможном коллапсе в стране в случае победы шоумена Владимира Зеленского на выборах президента Украины, передает "Интерфакс-Украина".
"Нужно смотреть на полномочия каждой институции и исходя из этого делать выводы. Я не хотел бы комментировать какие-то слухи, домыслы. В Украине все будет хорошо", - сказал Гройсман.
Напомним:
- Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта.
- По его результатам во второй тур вышли Владимир Зеленский, за которого проголосовали более 30% избирателей и Петр Порошенко, которому отдали свои голоса около 16% украинцев.
- Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.
- По данным социологов, Зеленского во втором туре готовы поддержать более 71% опрошенных украинцев, а Порошенко около 29%.