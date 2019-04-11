Гройсман дал прогноз на случай победы Зеленского

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в стране все будет хорошо, независимо от того, кто победит на выборах президента.

Об этом он сказал журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о возможном коллапсе в стране в случае победы шоумена Владимира Зеленского на выборах президента Украины, передает "Интерфакс-Украина".

"Нужно смотреть на полномочия каждой институции и исходя из этого делать выводы. Я не хотел бы комментировать какие-то слухи, домыслы. В Украине все будет хорошо", - сказал Гройсман.

Напомним: