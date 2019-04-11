Гройсман дал прогноз на случай победы Зеленского

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Четверг, 11 апреля 2019, 13:21

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в стране все будет хорошо, независимо от того, кто победит на выборах президента.

Об этом он сказал журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о возможном коллапсе в стране в случае победы шоумена Владимира Зеленского на выборах президента Украины, передает "Интерфакс-Украина".

"Нужно смотреть на полномочия каждой институции и исходя из этого делать выводы. Я не хотел бы комментировать какие-то слухи, домыслы. В Украине все будет хорошо", - сказал Гройсман.

Напомним:

  • Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта.
  • По его результатам во второй тур вышли Владимир Зеленский, за которого проголосовали более 30% избирателей и Петр Порошенко, которому отдали свои голоса около 16% украинцев.
  • Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.
  • По данным социологов, Зеленского во втором туре готовы поддержать более 71% опрошенных украинцев, а Порошенко около 29%.

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Темы: Гройсман премьер Зеленский выборы президента 2019


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