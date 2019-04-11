Трьох військових поранено на Донбасі

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Четвер, 11 квітня 2019, 13:48

У Міністерстві оборони України повідомили, що в районі проведення операції Об’єднаних сил внаслідок обстрілу бойовиків, були поранені троє українських військовослужбовців.

Про це йдеться у щоденному зведенні відомства.

Зазначається, що станом на 12.00 було зафіксовано шість ворожих обстрілів із застосуванням мінометів.

Повідомляється, що о 07.20 російсько-окупаційні війська завдали потужного вогню в бік оборонців Павлополя.

"Бій тривав майже дві з половиною години, противник вів вогонь з мінометів калібру 82 мм, бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів та гранатометів. Військовослужбовці Збройних Сил України відкрили щільних вогонь у відповідь з чергових вогневих засобів", - йдеться у повідомленні.

Крім того у Міноборони додали, що з 09.20 до 10.00 зафіксовано два прицільні ворожі обстріли в районі Авдіївки, де бойовики застосували автоматичні гранатомети та повторно обстріляли з гранатометів та стрілецької зброї оборонців с. Водяне.

"З початку поточної доби, внаслідок ворожого вогню зазнали поранень троє українських захисників, яким невідкладно було надано медичну допомогу", - заявили у відомстві.

Зазначається, що наразі ситуація контрольована підрозділами Об’єднаних сил.

Українська правда

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Теми: Міноборони ООС Донбас


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