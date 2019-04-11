Трое военных ранены на Донбассе

В Министерстве обороны Украины сообщили, что в районе проведения операции Объединенных сил в результате обстрела боевиков были ранены трое украинских военнослужащих.

Об этом говорится в ежедневной сводке ведомства.

Отмечается, что по состоянию на 12.00 было зафиксировано шесть вражеских обстрелов с применением минометов.

Сообщается, что в 07.20 российско-оккупационные войска нанесли мощный огонь в сторону защитников Павлополя.

"Бой длился почти два с половиной часа, противник вел огонь из минометов калибра 82 мм, боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов и гранатометов. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины открыли плотный огонь из дежурных огневых средств", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Минобороны добавили, что с 09.20 до 10.00 зафиксировано два прицельных враждебных обстрела в районе Авдеевки, где боевики применили автоматические гранатометы и повторно обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия защитников с. Водяное.

"С начала текущих суток, в результате вражеского огня получили ранения трое украинских защитников, которым безотлагательно была оказана медицинская помощь", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время ситуация контролируется подразделениями Объединенных сил.