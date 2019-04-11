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Порошенко порівняв кампанію Зеленського з відомим фільмом

Четвер, 11 квітня 2019, 14:27
Порошенко порівняв кампанію Зеленського з відомим фільмом

Чинний глава держави і кандидат у президенти Петро Порошенко заявив, що кампанія його опонента, шоумена Володимира Зеленського схожа на сюжет фільму "Еквілібріум", де лідер певного міста існує лише на екранах телевізорів та смартфонів.

Про це він сказав на 12-му київському безпековому форумі.

За його словами, наразі в Україні абсолютно унікальна виборча ситуація.

"Кампанію, яка проводиться. І я про це хочу поговорити дуже відверто. Віртуальний кандидат звертається до всіх з постановочними, завченими словами і репліками. Виключно звернення з екранів телевізорів і смартфонів", - сказав Порошенко.

"Це дуже нагадує фільм "Еквілібріум". Там, в уявному місті мешканці можуть бачити свого лідера лише на величезних екранах. І всі емоції і будь-який порив до дії і свободи - придушується", - розповів він.

 

"Розв'язка дуже неочікувана - ніякого "лідера" насправді не існує. Існує лише його телевізійний образ, за яким ховається група людей з цинічними інтересами", - сказав президент, додавши, що наразі багато, хто очікує на нову серію "Еквілібріума", за яскравим світлом софітів, але у реальному світі.

При цьому Порошенко наголосив, що рано чи пізно софіти згаснуть, а реальність залишиться.

Довідково: Події фільму "Еквілібріум" розвиваються у футуристичному та похмурому місті-державі Лібрія.

За сюжетом, Третя світова війна спустошила планету й міркування про те, що людство, швидше за все, не переживе Четвертої, спонукали лідерів світу створити суспільство, вільне від конфліктів. Для цього вирішується звільнити людей від будь-яких емоцій.

Лібрія регулюється радою Тетраграматону, яку очолює самітник відомий як "Батько". Він ні з ким не взаємодіє за межами владущої ради, але його "образ всюдисущого" наявний по всьому місту, перетворюючи його в сильний культ особистості.

Рада Тетраграматону прагне створити ідентичне життя для всіх лібрійців і використовує поліцію державного апарату для забезпечення єдності та відповідності. Але все ж стається революція і стає відомо, що справжній "Батько" помер багато років тому. 

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Нагадаємо:

  • Перший тур президеньский виборів відбувся 31 березня.
  • За його результатами до другого туру вийшли Володимир Зеленський, за якого проголосували понад 30% виборців та Петро Порошенко, якому віддали свої голоси близько 16% українців.
  • Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня.
  • За даними соціологів, Зеленського в другому турі готові підтримати більше 71% опитаних українців, а Порошенка близько 29%.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоЗеленськийвибори президента 2019
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