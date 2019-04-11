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Порошенко сравнил кампанию Зеленского с известным фильмом

Четверг, 11 апреля 2019, 14:27
Порошенко сравнил кампанию Зеленского с известным фильмом

Действующий глава государства и кандидат в президенты Петр Порошенко заявил, что кампания его оппонента, шоумена Владимира Зеленского похожа на сюжет фильма "Эквилибриум", где лидер определенного города существует только на экранах телевизоров и смартфонов.

Об этом он сказал на 12-м киевском форуме безопасности.

По его словам, сейчас в Украине абсолютно уникальная избирательная ситуация.

"Кампания, которая проводится. И я об этом хочу поговорить очень откровенно. Виртуальный кандидат обращается ко всем с постановочными, заученными словами и репликами. Только обращение с экранов телевизоров и смартфонов", - сказал Порошенко.

"Это очень напоминает фильм "Эквилибриум". Там, в воображаемом городе жители могут видеть своего лидера только на огромных экранах. И все эмоции и любой порыв к действию и свободе - подавляется", - рассказал он.

 

"Развязка очень неожиданная - никакого "лидера" на самом деле не существует. Существует только его телевизионный образ, за которым скрывается группа людей с циничными интересами", - сказал президент, добавив, что сейчас многие ожидают новую серию "Эквилибриума", за ярким светом софитов, но в реальном мире.

При этом Порошенко подчеркнул, что рано или поздно софиты погаснут, а реальность останется.

Справка: События фильма "Эквилибриум" развиваются в футуристическом и мрачном городе-государстве Либрия.

По сюжету, Третья мировая война опустошила планету и рассуждения о том, что человечество, скорее всего, не переживет Четвертой, побудили лидеров мира создать общество, свободное от конфликтов. Для этого решается освободить людей от любых эмоций.

Либрия регулируется советом Тетраграмматоном, которую возглавляет отшельник известный как "Отец". Он ни с кем не взаимодействует вне владствующего совета, но его "образ вездесущего" виден по всему городу, превращая его в сильный культ личности.

Совет Тетраграмматоном стремится создать идентичную жизнь для всех либрийцев и использует полицию государственного аппарата для обеспечения единства и соответствия. Но все же происходит революция и становится известно, что настоящий "Отец" умер много лет назад.

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Напомним:

  • Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта.
  • По его результатам во второй тур вышли Владимир Зеленский, за которого проголосовали более 30% избирателей и Петр Порошенко, которому отдали свои голоса около 16% украинцев.
  • Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.
  • По данным социологов, Зеленского во втором туре готовы поддержать более 71% опрошенных украинцев, а Порошенко около 29%.

Яна Миланова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоЗеленскийвыборы президента 2019
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