Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У КМІСі кажуть, що результат Зеленського повторить соціологію

Четвер, 11 квітня 2019, 14:30
У КМІСі кажуть, що результат Зеленського повторить соціологію

Результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", згідно з якими відрив Володимира Зеленського від Петра Порошенка складає 40%, швидше за все, підтвердяться під час голосування.

Про це в ефірі Радіо НВ заявив заступник виконавчого директора Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.

"Найімовірніше, так… На цей момент, якщо все збережеться, то результати другого туру будуть приблизно такими, які показують опитування", - зазначив він.

Заступник голови соціологічної служби також наголосив, що для відтоку голосів виборців від кандидата Зеленського він має "надсерйозно" себе дискредитувати.

Грушецький додав, що майбутні дебати між Порошенком і Зеленським можуть вплинути на рішення обмеженої кількості виборців.

"Вони (дебати – ред.) на результатах, звісно, можуть позначитися, але вони можуть вплинути, ймовірніше, на обмежену кількість відсотків", - сказав соціолог.

Нагадаємо:

  • Згідно із результатами першого опитування групи "Рейтинг" перед другим туром виборів за шоумена Володимира Зеленського готові проголосувати 71,4%  респондентів, які визначилися з вибором і точно підуть голосувати, а за чинного президента Петра Порошенка - 28,6% опитаних українців.
  • Другий тур виборів відбудеться 21 квітня.

"Українська правда" в Threads

Теми: опитуванняЗеленськийПорошенковибори президента 2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
опитування
Українці на 80% довіряють Зеленському і на 95% – ЗСУ
Майже третина росіян підтримують дії Пригожина – опитування
Серед американців зросла підтримка надання Україні зброї – опитування
Останні новини
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву з "Іскандера" і С-400, на фронті ЗСУ стримують ворога
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
Усі новини...
Реклама: