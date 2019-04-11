У КМІСі кажуть, що результат Зеленського повторить соціологію

Результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", згідно з якими відрив Володимира Зеленського від Петра Порошенка складає 40%, швидше за все, підтвердяться під час голосування.

Про це в ефірі Радіо НВ заявив заступник виконавчого директора Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.

"Найімовірніше, так… На цей момент, якщо все збережеться, то результати другого туру будуть приблизно такими, які показують опитування", - зазначив він.

Заступник голови соціологічної служби також наголосив, що для відтоку голосів виборців від кандидата Зеленського він має "надсерйозно" себе дискредитувати.

Грушецький додав, що майбутні дебати між Порошенком і Зеленським можуть вплинути на рішення обмеженої кількості виборців.

"Вони (дебати – ред.) на результатах, звісно, можуть позначитися, але вони можуть вплинути, ймовірніше, на обмежену кількість відсотків", - сказав соціолог.

Нагадаємо: