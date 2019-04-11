Люди Зеленського і Порошенка зустрілися на НСК – та не домовилися
Представники кандидатів у президенти Петра Порошенка й Володимира Зеленського зустрілися на стадіоні "НСК" Олімпійський, але згоди щодо дебатів не досягли.
Як повідомляє "5 канал", зустріч була закритою, хоча спершу планувалася присутність журналістів.
Представники штабів спілкувалися хвилин 20 – а коли вийшли, сказали, що не домовилися.
Представник чинного президента Артур Герасимов заявив, що Порошенко наполягає на зустрічі на стадіоні 14 квітня о 14:14 або й у проміжні дати між 14-м і 19-м, а 19 квітня піде на дебати на "Суспільне".
А голова штабу Зеленського Іван Баканов заявив, що той прийде на дебати виключно 19 квітня і виключно на стадіон – але готовий вийти на зв'язок зі студією "Суспільного" через телеміст..
Оскільки ключового консенсусу не досягли, то ні формат, ні ціну, ні технічні питання у четвер 11 квітня не обговорювали.
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Нагадаємо:
- Володимир Зеленський запропонував Петру Порошенку провести публічні дебати на стадіоні НСК "Олімпійський" – той погодився, але Центральна виборча комісія та НСТУ ("Суспільне") заявили, що офіційні дебати за законом проходять увечері останньої п’ятниці перед другим туром виборів у студії національного мовника.
- Зеленський пропонував провести дебати увечері 19 квітня, а в Порошенка казали, що це пізно, але він згоден і на цю дату, і на інші. Зрештою, Порошенко запропонував зустрітися на стадіоні о 19-20-й годині 14 квітня.
- НСК "Олімпійський" отримав від представника Порошенка запит на оренду стадіону 14 та 19 квітня, а від представника Зеленського – на 19 квітня.
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