Люди Зеленського і Порошенка зустрілися на НСК – та не домовилися

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Четвер, 11 квітня 2019, 13:49

Представники кандидатів у президенти Петра Порошенка й Володимира Зеленського зустрілися на стадіоні "НСК" Олімпійський, але згоди щодо дебатів не досягли.

Як повідомляє "5 канал", зустріч була закритою, хоча спершу планувалася присутність журналістів.

Представники штабів спілкувалися хвилин 20 – а коли вийшли, сказали, що не домовилися.

Представник чинного президента Артур Герасимов заявив, що Порошенко наполягає на зустрічі на стадіоні 14 квітня о 14:14 або й у проміжні дати між 14-м і 19-м, а 19 квітня піде на дебати на "Суспільне".

А голова штабу Зеленського Іван Баканов заявив, що той прийде на дебати виключно 19 квітня і виключно на стадіон – але готовий вийти на зв'язок зі студією "Суспільного" через телеміст..

Оскільки ключового консенсусу не досягли, то ні формат, ні ціну, ні технічні питання у четвер 11 квітня не обговорювали.

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Нагадаємо:

  • Володимир Зеленський запропонував Петру Порошенку провести публічні дебати на стадіоні НСК "Олімпійський" – той погодився, але Центральна виборча комісія та НСТУ ("Суспільне") заявили, що офіційні дебати за законом проходять увечері останньої п’ятниці перед другим туром виборів у студії національного мовника.
  • Зеленський пропонував провести дебати увечері 19 квітня, а в Порошенка казали, що це пізно, але він згоден і на цю дату, і на інші. Зрештою, Порошенко запропонував зустрітися на стадіоні о 19-20-й годині 14 квітня.
  • НСК "Олімпійський" отримав від представника Порошенка запит на оренду стадіону 14 та 19 квітня, а від представника Зеленського – на 19 квітня.

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Теми: дебати Порошенко Зеленський вибори президента 2019


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