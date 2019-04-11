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В КМИСе говорят, что результат Зеленского повторит социологию

Четверг, 11 апреля 2019, 14:30
В КМИСе говорят, что результат Зеленского повторит социологию

Результаты опроса социологической группы "Рейтинг", согласно которым отрыв Владимира Зеленского от Петра Порошенко составляет 40%, скорее всего, подтвердятся в ходе голосования.

Об этом в эфире Радио НВ заявил заместитель исполнительного директора Киевского международного института социологии Антон Грушецкий.

"Скорее всего, да... На данный момент, если все сохранится, то результаты второго тура будут примерно такими, как показывают опросы", - отметил он.

Замглавы социологической службы также подчеркнул, что для оттока голосов избирателей от кандидата Зеленского он должен "сверхсерьезно" себя дискредитировать.

Грушецкий добавил, что будущие дебаты между Порошенко и Зеленским могут повлиять на решение ограниченного числа избирателей.

"Они (дебаты - ред.) на результатах, конечно, могут сказаться, но они могут повлиять, скорее всего, на ограниченное количество процентов", - сказал социолог.

Напомним:

Согласно результатам первого опроса группы "Рейтинг" перед вторым туром выборов, за шоумена Владимира Зеленского готовы проголосовать 71,4% респондентов, определившихся с выбором и точно пойдут голосовать, а за действующего президента Петра Порошенко - 28,6% опрошенных украинцев.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.

"Украинская правда" в Threads

Темы: опросЗеленскийПорошенковыборы президента 2019
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