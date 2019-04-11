Порошенко: Після 21 квітня жарти закінчаться

Президент Петро Порошенко застерігає, що недосвідчений президент – нагода для Росії посилити агресію щодо України.

Про це він сказав, виступаючи на 12-му безпековому форумі в Києві.

"Я допускаю, що шоу, на яке мій опонент намагається перетворити президентські вибори, багато кому може подобатись. Імпонувати новизною, нетрадиційністю, дотепністю. Друзі, але після 21 квітня жарти закінчаться і настане сувора реальність", – зазначив Порошенко.

"Новообраний президент, хто б ним не став, опиниться сам на сам не з об’єктивом камери чи смартфона, а з досвідченим і безкомпромісним ворогом – керівником однієї з найсильніших країн світу", – додав він.

За словами президента, "Путін зі своїми апетитами нікуди не зникне".

"Це ж не комп’ютерна гра. І проекти "Новоросії" та "Малоросії", і сухопутний коридор до Криму, це все нікуди не дінеться, він про них ніколи не забував і готовий діяти, як тільки для цього станеться нагода", – каже Порошенко.

На його думку, "ослаблена, розсварена після виборів Україна з недосвідченим президентом це і є та нагода".

Порошенко бачить ризик втратити все, чого домоглася українська влада:

"Якщо верховний головнокомандувач не розставляє червоні лінії, якщо не працює на згуртування країни і світової коаліції… Запрошення Путіну для переговорів віч-на-віч, це одразу ж приведе до того, що буде підірвана довіра і зняті санкції".

Порошенко наголосив на необхідності забезпечити підвищення тиску на агресора та висловив упевненість, що українському народу не забракне мудрості підтвердити європейський і євроатлантичний курс.

Глава держави підкреслив, що його мета – побудувати державу за передовими стандартами Європейського союзу.

Читайте також: Зібрати всіх. Яким може бути другий тур Порошенка і Зеленського

Нагадаємо: