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Порошенко: После 21 апреля шутки закончатся

Четверг, 11 апреля 2019, 14:55
Порошенко: После 21 апреля шутки закончатся
Kyiv Security Forum

Президент Петр Порошенко предостерегает, что неопытный президент - возможность для России усилить агрессию в отношении Украины.

Об этом он сказал, выступая на 12-м форуме по в Киеве.

"Я допускаю, что шоу, которое мой оппонент пытается превратить президентские выборы, многим может нравиться. Импонировать новизной, нетрадиционностью, остроумием. Друзья, но после 21 апреля шутки закончатся и наступит суровая реальность", - отметил Порошенко.

"Новоизбранный президент, кто бы им ни стал, окажется один на один не с объективом камеры или смартфона, а с опытным и бескомпромиссным врагом - руководителем одной из сильнейших стран мира", - добавил он.

По словам президента, "Путин со своими аппетитами никуда не исчезнет".

"Это же не компьютерная игра. И проекты "Новороссии" и "Малороссии", и сухопутный коридор в Крым, это все никуда не денется, он о них никогда не забывал и готов действовать, как только для этого выпадет возможность", - говорит Порошенко.

По его мнению, "ослабленная, рассоренная после выборов Украина с неопытным президентом это и есть тот случай".

Порошенко видит риск потерять все, чего добилась украинская власть:

"Если верховный главнокомандующий не расставляет красные линии, если не работает на сплочение страны и мировой коалиции ... Приглашение Путину для переговоров с глазу на глаз, это сразу же приведет к тому, что будет подорвано (международное) доверие и сняты санкции".

Порошенко отметил необходимость обеспечить повышение давления на агрессора и выразил уверенность, что украинскому народу хватит мудрости подтвердить европейский и евроатлантический курс.

Глава государства подчеркнул, что его цель - построить государство по передовым стандартам Европейского союза.

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Напомним:

  • Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта.
  • По его результатам во второй тур вышли Владимир Зеленский, за которого проголосовали более 30% избирателей и Петр Порошенко, которому отдали свои голоса около 16% украинцев.
  • Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.
  • По данным социологов, Зеленского во втором туре готовы поддержать более 71% опрошенных украинцев, которые определились и придут на выборы, а Порошенко около 29%.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: выборы президента 2019ПорошенкоЗеленскийагитация
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