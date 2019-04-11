Поліція попросить видалити відео із Зеленським і фурою

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Четвер, 11 квітня 2019, 15:27

Поліцейські перевіряють можливу наявність погрози життю або здоров’ю кандидату в президенти Володимиру Зеленського.

Про це повідомляє 11 квітня прес-служба Нацполіції.

"За результатами моніторингу соціальних мереж, Національною поліцією  виявлено факти розповсюдження відеоролика, в якому одного з кандидатів на посаду президента України нібито збиває вантажівка (відео з Зеленським з’явилося в ніч на 11 квітня –ред.)", – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що поліція відреагувала також на офіційну заяву штабу Зеленського, у якій рекомендовано посилити охорону через ймовірну погрозу життю у згаданому відеоролику.

За цим фактом Головним слідчим управлінням Нацполіції відкрито кримінальне провадження за статтею ст. 346 Кримінального кодексу України – погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча.

Наразі триває перевірка, в рамках якої поліція з’ясовує обставини появи цього відео та осіб, причетних до його замовлення, виготовлення та розповсюдження.

Також готується офіційний запит до представників адміністрації соцмереж, які поширили це відео, – з метою його видалення.

Нагадаємо:

  • Штаб кандидата у президенти Володимира Зеленського вранці 11 квітня заявив, що порадить посилити охорону після публікації у Telegram-каналі причетному до президента Петра Порошенка відеоролика, за сюжетом якого Зеленського збиває фура, а в кінці відео з'являється біла доріжка, яка ймовірно, імітує кокаїн.
  • "Українська правда" звернулася за коментарем до Адміністрації президента. У відомстві запевнили, що з'ясують, як відео потрапило в телеграм.

Українська правда

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