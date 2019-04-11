Полиция попросит удалить видео с Зеленским и фурой

Полицейские проверяют возможное наличие угрозы жизни или здоровью кандидату в президенты Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает 11 апреля пресс-служба Нацполиции.

"По результатам мониторинга социальных сетей, Национальной полицией выявлены факты распространения видеоролика, в котором одного из кандидатов на пост президента Украины якобы сбивает грузовик (видео с Зеленским появилось в ночь на 11 апреля -ред.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция отреагировала также на официальное заявление штаба Зеленского, в которой рекомендовано усилить охрану из-за вероятной угрозы жизни в упомянутом видеоролике.

По данному факту Главным следственным управлением Нацполиции открыто уголовное производство по статье ст. 346 Уголовного кодекса Украины - угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.

Сейчас проводится проверка, в рамках которой полиция выясняет обстоятельства появления этого видео и лиц, причастных к его заказу, изготовлению и распространению.

Также готовится официальный запрос к представителям администрации соцсетей, которые распространили это видео, - с целью его удаления.

Напомним: