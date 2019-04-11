Полиция попросит удалить видео с Зеленским и фурой

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Четверг, 11 апреля 2019, 15:27

Полицейские проверяют возможное наличие угрозы жизни или здоровью кандидату в президенты Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает 11 апреля пресс-служба Нацполиции.

"По результатам мониторинга социальных сетей, Национальной полицией выявлены факты распространения видеоролика, в котором одного из кандидатов на пост президента Украины якобы сбивает грузовик (видео с Зеленским появилось в ночь на 11 апреля -ред.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция отреагировала также на официальное заявление штаба Зеленского, в которой рекомендовано усилить охрану из-за вероятной угрозы жизни в упомянутом видеоролике.

По данному факту Главным следственным управлением Нацполиции открыто уголовное производство по статье ст. 346 Уголовного кодекса Украины - угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.

Сейчас проводится проверка, в рамках которой полиция выясняет обстоятельства появления этого видео и лиц, причастных к его заказу, изготовлению и распространению.

Также готовится официальный запрос к представителям администрации соцсетей, которые распространили это видео, - с целью его удаления.

Напомним:

  • Штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского утром 11 апреля заявил, что посоветует усилить охрану после публикации в Telegram-канале причастном к президенту Петра Порошенко видеоролика, по сюжету которого Зеленского сбивает фура, а в конце видео появляется белая дорожка, вероятно, имитирующая кокаин.
  • "Украинская правда" обратилась за комментарием к Администрации президента. В ведомстве заверили, что выяснят, как видео попало в телеграмм.

Украинская правда

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