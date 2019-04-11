Тимошенко після поразки на виборах не з'являється в Раді – Чесно

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко не з’являється у сесійній залі парламенту після поразки у першому турі виборів президента.

Про це повідомляє Громадський рух "Чесно".

Відзначається, що картка Тимошенко вставлена у слоті на робочому місці, але самої депутатки у парламенті не помічали.

Фото Чесно

При цьому член фракції "Батьківщини" Сергій Власенко запевняє, що Тимошенко працює.

"Юлія Володимирівна працює. Парламентар може працювати не лише в сесійній залі Верховної Ради", - сказав він.

На уточнююче запитання, чому її тоді не було видно упродовж трьох днів пленарного тижня ні в момент реєстрації, ні під час засідань і розгляду "мовного закону", хоча картка її зареєстрована, Власенко зазначив, що "ви погано слідкували, вона є і працює".

"Чесно" відзначає, що згідно з даними сайту ВР, Тимошенко зареєстрована на пленарні засідання 9 та 10 квітня, а також зареєстрована письмово 11 квітня.

Фото чесно

Водночас її картка жодного разу не голосувала упродовж пленарного тижня, на якому депутати розглядали поправки до "мовного закону" (№5670-д).

Напівпорожня сесійна зала ВРУ під час розгляду "мовного закону" Фото чесно

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