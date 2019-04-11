Тимошенко після поразки на виборах не з'являється в Раді – Чесно
Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко не з’являється у сесійній залі парламенту після поразки у першому турі виборів президента.
Про це повідомляє Громадський рух "Чесно".
Відзначається, що картка Тимошенко вставлена у слоті на робочому місці, але самої депутатки у парламенті не помічали.
При цьому член фракції "Батьківщини" Сергій Власенко запевняє, що Тимошенко працює.
"Юлія Володимирівна працює. Парламентар може працювати не лише в сесійній залі Верховної Ради", - сказав він.
На уточнююче запитання, чому її тоді не було видно упродовж трьох днів пленарного тижня ні в момент реєстрації, ні під час засідань і розгляду "мовного закону", хоча картка її зареєстрована, Власенко зазначив, що "ви погано слідкували, вона є і працює".
"Чесно" відзначає, що згідно з даними сайту ВР, Тимошенко зареєстрована на пленарні засідання 9 та 10 квітня, а також зареєстрована письмово 11 квітня.
Водночас її картка жодного разу не голосувала упродовж пленарного тижня, на якому депутати розглядали поправки до "мовного закону" (№5670-д).
Нагадаємо:
- Журналісти не вперше фіксують, як картка Юлії Тимошенко голосує без своєї власниці.
- Активісти також фіксували, як дистанційно голосували картки народних депутатів від "Радикальної партії Олега Ляшка" Дмитра Лінька, Андрія Лозового та Ігоря Мосійчука, а також їхнього колеги з "Народного фронту" Євгена Дейдея (улітку 2018 року став членом "РПЛ", не залишивши лав фракції "НФ").