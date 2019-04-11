Тимошенко после поражения на выборах не появляется в Раде – Чесно
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко не появляется в сессионном зале парламента после поражения в первом туре выборов президента.
Об этом сообщает Общественное движение "Чесно".
Отмечается, что карта Тимошенко вставлена в слот на рабочем месте, но самой депутатки в парламенте не заметили.
Член фракции "Батькивщины" Сергей Власенко уверяет, что Тимошенко работает.
"Юлия Владимировна работает. Парламентарий может работать не только в сессионном зале Верховной Рады", - сказал он.
На уточняющий вопрос, почему ее тогда не было видно в течение трех дней пленарной недели ни в момент регистрации, ни во время заседаний и рассмотрения "языкового закона", хотя карта ее зарегистрирована, Власенко отметил, что "вы плохо следили, она есть и работает".
"Честно" отмечает, что согласно данным сайта ВР, Тимошенко зарегистрирована на пленарные заседания 9 и 10 апреля, а также зарегистрирована письменно 11 апреля.
В то же время ее карточка ни разу не голосовала в течение пленарной недели, когда депутаты рассматривали поправки к "языковому закону" (№5670-д).
Напомним:
- Журналисты не впервые фиксируют, как карточка Юлии Тимошенко голосует без своей владелицы.
- Активисты также фиксировали, как дистанционно голосовали карточки народных депутатов от "Радикальной партии Олега Ляшко" Дмитрия Линько, Андрея Лозового и Игоря Мосийчука, а также их коллеги из "Народного фронта" Евгения Дейдея (летом 2018 стал членом "РПЛ", не оставив ряды фракции "НФ").