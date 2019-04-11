Тимошенко после поражения на выборах не появляется в Раде – Чесно

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко не появляется в сессионном зале парламента после поражения в первом туре выборов президента.

Об этом сообщает Общественное движение "Чесно".

Отмечается, что карта Тимошенко вставлена ​​в слот на рабочем месте, но самой депутатки в парламенте не заметили.

Фото чесно

Член фракции "Батькивщины" Сергей Власенко уверяет, что Тимошенко работает.

"Юлия Владимировна работает. Парламентарий может работать не только в сессионном зале Верховной Рады", - сказал он.

На уточняющий вопрос, почему ее тогда не было видно в течение трех дней пленарной недели ни в момент регистрации, ни во время заседаний и рассмотрения "языкового закона", хотя карта ее зарегистрирована, Власенко отметил, что "вы плохо следили, она есть и работает".

"Честно" отмечает, что согласно данным сайта ВР, Тимошенко зарегистрирована на пленарные заседания 9 и 10 апреля, а также зарегистрирована письменно 11 апреля.

фото чесно

В то же время ее карточка ни разу не голосовала в течение пленарной недели, когда депутаты рассматривали поправки к "языковому закону" (№5670-д).

Полупустой сессионный зал ВР во время рассмотрения "языкового закона" Фото чесно

Напомним: