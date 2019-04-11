Тимошенко после поражения на выборах не появляется в Раде – Чесно

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Четверг, 11 апреля 2019, 15:49

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко не появляется в сессионном зале парламента после поражения в первом туре выборов президента.

Об этом сообщает Общественное движение "Чесно".

Отмечается, что карта Тимошенко вставлена ​​в слот на рабочем месте, но самой депутатки в парламенте не заметили.

 
Фото чесно 

Член фракции "Батькивщины" Сергей Власенко уверяет, что Тимошенко работает.

"Юлия Владимировна работает. Парламентарий может работать не только в сессионном зале Верховной Рады", - сказал он.

На уточняющий вопрос, почему ее тогда не было видно в течение трех дней пленарной недели ни в момент регистрации, ни во время заседаний и рассмотрения "языкового закона", хотя карта ее зарегистрирована, Власенко отметил, что "вы плохо следили, она есть и работает".

"Честно" отмечает, что согласно данным сайта ВР, Тимошенко зарегистрирована на пленарные заседания 9 и 10 апреля, а также зарегистрирована письменно 11 апреля. 

 
фото чесно 

В то же время ее карточка ни разу не голосовала в течение пленарной недели, когда депутаты рассматривали поправки к "языковому закону" (№5670-д). 

 
Полупустой сессионный зал ВР во время рассмотрения "языкового закона"  
Фото чесно

Напомним:

  • Журналисты не впервые фиксируют, как карточка Юлии Тимошенко голосует без своей владелицы.
  • Активисты также фиксировали, как дистанционно голосовали карточки народных депутатов от "Радикальной партии Олега Ляшко" Дмитрия Линько, Андрея Лозового и Игоря Мосийчука, а также их коллеги из "Народного фронта" Евгения Дейдея (летом 2018 стал членом "РПЛ", не оставив ряды фракции "НФ").

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Темы: Тимошенко Верховная Рада


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