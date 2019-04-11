Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тимошенко после поражения на выборах не появляется в Раде – Чесно

Четверг, 11 апреля 2019, 15:49

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко не появляется в сессионном зале парламента после поражения в первом туре выборов президента.

Об этом сообщает Общественное движение "Чесно".

Отмечается, что карта Тимошенко вставлена ​​в слот на рабочем месте, но самой депутатки в парламенте не заметили.

 
Фото чесно 

Член фракции "Батькивщины" Сергей Власенко уверяет, что Тимошенко работает.

"Юлия Владимировна работает. Парламентарий может работать не только в сессионном зале Верховной Рады", - сказал он.

На уточняющий вопрос, почему ее тогда не было видно в течение трех дней пленарной недели ни в момент регистрации, ни во время заседаний и рассмотрения "языкового закона", хотя карта ее зарегистрирована, Власенко отметил, что "вы плохо следили, она есть и работает".

"Честно" отмечает, что согласно данным сайта ВР, Тимошенко зарегистрирована на пленарные заседания 9 и 10 апреля, а также зарегистрирована письменно 11 апреля. 

 
фото чесно 

В то же время ее карточка ни разу не голосовала в течение пленарной недели, когда депутаты рассматривали поправки к "языковому закону" (№5670-д). 

 
Полупустой сессионный зал ВР во время рассмотрения "языкового закона"  
Фото чесно

Напомним:

  • Журналисты не впервые фиксируют, как карточка Юлии Тимошенко голосует без своей владелицы.
  • Активисты также фиксировали, как дистанционно голосовали карточки народных депутатов от "Радикальной партии Олега Ляшко" Дмитрия Линько, Андрея Лозового и Игоря Мосийчука, а также их коллеги из "Народного фронта" Евгения Дейдея (летом 2018 стал членом "РПЛ", не оставив ряды фракции "НФ").

Темы: ТимошенкоВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
Тимошенко
Остатки империи. Кто из политиков заберет себе электорат ОПЗЖ
НАПК считает, что Тимошенко злоупотреблял полномочиями. Тот грозит судом
Тимошенко требует от Шкрум сложить мандат из-за поддержки медицинского каннабиса – источник
Последние новости
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
Все новости...
Реклама: