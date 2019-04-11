Тимошенко дала пораду "новому" президенту

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Четвер, 11 квітня 2019, 17:24

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко радить новій команді, яка може прийти до влади в результаті виборів президента, провести аудит майна і коштів, виведених з державної власності за минулі роки.

Про це вона сказала на 12-му Київському безпековому форумі в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

 
прес-служба батьківщини

"Я вірю в те, що якщо президент зміниться, а це так виглядає, то ніхто не залишиться без відповідальності... І тому я раджу новому президенту розібратися з кожною молекулою і атомом, які в України забрали за п'ять років", – заявила Тимошенко.

Вона підкреслила, що "із задоволенням допоможе" в проведенні такого аудиту, "тому що знає "ці місця, ці клондайки, як ніхто".

"Якщо тільки ця влада буде передана мирно. А (якщо) по договорняку ніхто ні за що не відповідатиме, і ніхто нічого не відкриє суспільству, і не притягнуть до кримінальної відповідальності – це буде означати початок кінця вже нової влади", – висловила думку Тимошенко.

Політик підкреслила, що не підтримує жодного кандидата на пост президента України, які пройшли до другого туру виборів.

"На жаль, ніхто з кандидатів, які вийшли до другого туру, не зможуть протистояти тим викликам, проблемам, які зараз є перед Україною... Наша команда не підтримує жодного кандидата, люди сьогодні повинні визначитися так, як їм підказує серце", – сказала вона журналістам у кулуарах форуму.

Говорячи про перспективи об'єднання, Тимошенко пояснила:

"Про які об'єднаннях може йти мова? Ми не об'єднуємося з особами - новими чи старими, з прізвищами. Наша робота навколо того, щоб був реалізований новий курс України, а це означає повну перебудову нашого життя на користь кожного, хто живе на нашій рідній землі. Навколо цього ми готові вести дискусії".

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Нагадаємо:

  • Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко у першому турі президентських виборів отримала 13,40% голосів.
  • Вона заявила, що діючий очільник держави Петро Порошенко сфальшував свої результати і забрав у неї частину голосів.
  • Тимошенко зазначила, що в неї ще є шанс – на парламентських виборах.

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Теми: вибори президента 2019 Тимошенко


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