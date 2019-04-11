Тимошенко дала совет "новому" президенту

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Четверг, 11 апреля 2019, 17:24

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко советует новой команде, которая может придти к власти в результате выборов президента, провести аудит имущества и средств, выведенных из государственной собственности за прошедшие годы.

Об этом она сказала на 12-м Киевском форуме по безопасности в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

 
пресс-служба батькивщини

"Я верю в то, что если президент поменяется, а это так выглядит, то никто не останется без ответственности… И поэтому я советую новому президенту разобраться с каждой молекулой и атомом, которые у Украины забрали за пять лет", –  заявила Тимошенко.

Она подчеркнула, что "с удовольствием поможет" в проведении такого аудита, "потому что знает "эти места, эти клондайки, как никто".

"Если только эта власть будет передана мирно. А (если) по договорняку никто ни за что не будет отвечать, и никто ничего не откроет обществу, и не привлекут к уголовной ответственности – это будет означать начало конца уже новой власти", - выразила мнение Тимошенко.

Политик подчеркнула, что не поддерживает ни одного, ни второго кандидата на пост президенты Украины, которые прошли во второй тур выборов.

"К сожалению, никто из кандидатов, которые вышли во второй тур, не смогут противостоять тем вызовам, проблемам, которые сейчас есть перед Украиной... Наша команда не поддерживает ни одного кандидата, люди сегодня должны определится так, как им подсказывает сердце", – сказала она журналистам в кулуарах форума.

Говоря о перспективах объединения, Тимошенко пояснила:

"О каких объединениях может идти речь? Мы не объединяемся с лицами - новыми или старыми, с фамилиями. Наша робота вокруг того, чтобы был реализован новый курс Украины, а это означает полную перестройку нашей жизни в пользу каждого, кто живет на нашей родной земле. Вокруг этого мы готовы вести дискуссии".

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Напомним:

  • Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в первом туре президентских выборов получила 13,4% голосов.
  • Она заявила, что действующий глава государства Петр Порошенко сфальсифицировал свои результаты и забрал у нее часть голосов.
  • Тимошенко однако отметила, что у нее еще есть шанс - на парламентских выборах.

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Темы: выборы президента 2019 Тимошенко


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