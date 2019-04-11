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Ворог посилив вогонь на Донбасі, поранено 8 бійців – штаб ООС

Четвер, 11 квітня 2019, 18:24
Ворог посилив вогонь на Донбасі, поранено 8 бійців – штаб ООС

З початку доби на Донбасі російсько-окупаційні війська 11 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, вісім українських військовослужбовців отримали поранення.

Про це інформує прес-центр штабу ООС.

Тричі ворог застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Також збройні формування РФ вели вогонь по позиціях наших підрозділів із протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зазначається, що на ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Військові запевняють, що ситуація в районі проведення операції залишається під контролем військових зі складу Об'єднаних сил.

Нагадаємо:

  • Минулої доби збройні формування Російської Федерації дев'ять разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому три рази застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Поранення отримали троє бійців.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на ДонбасіООС
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