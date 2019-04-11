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Враг усилил огонь на Донбассе, ранены 8 бойцов – штаб ООС

Четверг, 11 апреля 2019, 18:24
Враг усилил огонь на Донбассе, ранены 8 бойцов – штаб ООС

С начала суток на Донбассе российско-оккупационные войска 11 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, восемь украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

Трижды враг применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Также вооруженные формирования РФ вели огонь по позициям подразделений ООС из противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечается, что на вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Военные уверяют, что ситуация в районе проведения операции остается под контролем военных из состава Объединенных сил.

Напомним:

  • За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации девять раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом три раза применили запрещенное Минскими договоренностями вооружения. Ранения получили трое бойцов.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеООС
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