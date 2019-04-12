ООС: Бойовики били з мінометів, БМП і ПТРК, є загиблий і поранені

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П'ятниця, 12 квітня 2019, 07:20

Минулої доби бойовики 20 разів обстріляли позиції ОС, 4 рази за тосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. 1 український військовий загинув, 8 - отримали поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 12 квітня.

Підкреслюється. що бойовики обстрілювали українські позиції із озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли позиції наших військ 19 разів: двічі з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів - біля населеного пункту Лебединське.

Тричі з мінометів калібру 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля села Павлопіль", - наголосили у штабі.

4 рази окупанти відкривали вогонь із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля населеного пункту Новотроїцьке; 5 разів із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів - біля населеного пункту Новоселівка.

Із станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї - біля населеного пункту Гнутове; двічі з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї - в районі населеного пункту Водяне; двічі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї - в районі передмістя Авдіївки.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти з мінометів калібру 82 мм обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу села Катеринівка.

За даними розвідки, 11 квітня дев'ять окупантів було знищено, ще вісім - поранено.

"Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції наших захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - в районі села Пищевик; з станкових протитанкових гранатометів - у районі населеного пункту Чермалик.

Втрат серед особового складу немає. На всі обстріли противника наші захисники відповіли вогнем. Втрати окупантів уточнюються", - йдеться у звіті.

Українська правда

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Теми: ООС


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