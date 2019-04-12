ООС Боевики били из минометов, БМП и ПТРК, есть погибший и раненые

За прошедшие сутки боевики 20 раз обстреляли позиции ОС, 4 раза применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. 1 украинский военный погиб, 8 - получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 12 апреля.

Подчеркивается. что боевики обстреливали украинские позиции из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции наших войск 19 раз: дважды из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - возле населенного пункта Лебединское.

Трижды из минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле села Павлополь", - заявили в штабе.

4 раза оккупанты открывали огонь из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Новотроицкое; 5 раз из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - возле населенного пункта Новоселовка.

Из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Гнутово; дважды из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Водяное; дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе пригорода Авдеевки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты из минометов калибра 82 мм обстреляли позиции Объединенных сил возле села Екатериновка.

По данным разведки, 11 апреля девять оккупантов были уничтожены, еще восемь - ранены.

"С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции наших защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе села Пищевик, из станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Чермалык.

Потерь среди личного состава нет. На все обстрелы противника наши защитники ответили огнем. Потери оккупантов уточняются", - говорится в отчете.