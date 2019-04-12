Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС Боевики били из минометов, БМП и ПТРК, есть погибший и раненые

Пятница, 12 апреля 2019, 07:20
ООС Боевики били из минометов, БМП и ПТРК, есть погибший и раненые

За прошедшие сутки боевики 20 раз обстреляли позиции ОС, 4 раза применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. 1 украинский военный погиб, 8 - получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 12 апреля.

Подчеркивается. что боевики обстреливали украинские позиции из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции наших войск 19 раз: дважды из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - возле населенного пункта Лебединское.

Трижды из минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле села Павлополь", - заявили в штабе.

4 раза оккупанты открывали огонь из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Новотроицкое; 5 раз из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - возле населенного пункта Новоселовка.

Из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Гнутово; дважды из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Водяное; дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе пригорода Авдеевки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты из минометов калибра 82 мм обстреляли позиции Объединенных сил возле села Екатериновка.

По данным разведки, 11 апреля девять оккупантов были уничтожены, еще восемь - ранены.

"С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции наших защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе села Пищевик, из станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Чермалык.

Потерь среди личного состава нет. На все обстрелы противника наши защитники ответили огнем. Потери оккупантов уточняются", - говорится в отчете.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ООС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
Все новости...
Реклама: