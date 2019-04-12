Нардепа БПП викликали у поліцію через підкуп виборців

До слідчого відділу Чернігівського управління поліції викликали на 15 квітня народного депутата у справі про підкуп виборців.

Про це повідомляє прес-служба поліції Чернігівської області.

Зазначається, що поліція задокументувала черговий факт підкупу виборців в одному з приміщень народного депутата України у Чернігові.

За даними правоохоронців, громадяни протягом виборчої кампанії неодноразово викликали поліцію для припинення злочинів саме в цьому офісі.

"Поліція зібрала достатньо неспростовних доказів здійснення підкупу виборців, тому 15 квітня викликає народного депутата, який має відношення до цієї приймальні, до слідчого Чернігівського відділу поліції для дачі показань", - заявили у поліції Чернігівської області.

У правоохоронному відомстві зазначили, що участь в сумнівних схемах скупки голосів згідно зі статтею 160 Кримінального кодексу України передбачає покарання як для скупників голосів, так і для тих, хто готовий свій голос продати. Першим загрожує до 7 років ув'язнення, другим - обмеження волі на строк до 2 років.

Кого саме з нардепів викликали на допит у поліції не повідомили.

Разом з тим, за даними "Інтерфакс-Україна", мова йде про народного депутата від фракції "Блок Петра Порошенко" Сергія Березенка, який 26 липня 2015 переміг на довиборах до Верховної Ради України 8-го скликання на 205 одномандатному мажоритарному виборчому окрузі в Чернігові.

Зазначається, що також про підкуп виборців у приймальні Березенка в ефірі "UA: Чернігів" 11 квітня заявив керівник чернігівського штабу партії "Національний корпус" Олександр Тарнавський.

За його словами, представники "Нацкорпуса" повідомили правоохоронцям про такий факт, однак останні не відреагували, в зв'язку з чим активісти партії вирішили поїхати в приймальню нардепа самі.

Він зазначив, що організація неодноразово отримувала інформацію про скупку голосів на користь чинного президента, тому цього разу представники "Нацкорпусу" вирішили поїхати на місце і переконатися в достовірності таких звинувачень особисто.

"У громадській приймальні ми зустріли чоловіка, який стверджував, що в офісі народного депутата Березенко йому обіцяли заплатити 1 тис. грн за агітацію за Петра Порошенка, однак обдурили і дали тільки 500 грн. Зрозуміло, під "агітацією" слід розуміти саме підкуп цього виборця", - цитує його інформагентство.

Він зазначив, що звернулися через це у поліцію.

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