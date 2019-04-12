Нардепа БПП вызвали в полицию из-за подкупа избирателей

В следственный отдел Черниговского управления полиции вызвали на 15 апреля народного депутата по делу о подкупе избирателей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

Отмечается, что полиция задокументировала очередной факт подкупа избирателей в одном из помещений народного депутата Украины в Чернигове.

По данным правоохранителей, граждане в течение избирательной кампании неоднократно вызывали полицию для пресечения преступлений именно в этом офисе.

"Полиция собрала достаточно неопровержимых доказательств осуществления подкупа избирателей, поэтому 15 апреля вызывает народного депутата, который имеет отношение к этой приемной, к следователю Черниговского отдела полиции для дачи показаний", - заявили в полиции Черниговской области.

В правоохранительном ведомстве отметили, что участие в сомнительных схемах скупки голосов согласно статье 160 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание как для скупщиков голосов, так и для тех, кто готов свой голос продать. Первым грозит до 7 лет заключения, вторым - ограничение свободы на срок до 2 лет.

Кого именно из нардепов вызвали на допрос в полиции не сообщили.

Вместе с тем, по данным "Интерфакс-Украина", речь идет о народном депутате от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергее Березенко, который 26 июля 2015 года победил на довыборах в Верховную Раду Украины 8-го созыва на 205 одномандатном мажоритарном избирательном округе в Чернигове .

Отмечается, что также о подкупе избирателей в приемной Березенко в эфире "UA Чернигов" 11 апреля заявил руководитель черниговского штаба партии "Национальный корпус" Александр Тарнавский.

По его словам, представители "Нацкорпуса" сообщили правоохранителям о таком факте, однако последние не отреагировали, в связи с чем активисты партии решили поехать в приемную нардепа сами.

Он отметил, что организация неоднократно получала информацию о скупке голосов в пользу действующего президента, поэтому в этот раз представители "Нацкорпуса" решили поехать на место и убедиться в достоверности таких обвинений лично.

"В общественной приемной мы встретили мужчину, который утверждал, что в офисе народного депутата Березенка ему обещали заплатить 1 тыс. грн за агитацию за Петра Порошенко, однако обманули и дали только 500 грн. Разумеется, под "агитацией" следует понимать именно подкуп этого избирателя", - цитирует его информагентство.

Он отметил, что обратились за этого в полицию.

Напомним: