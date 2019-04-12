Парубій про Зеленського: Це просто модернізована версія Януковича

Голова Верховної Ради Андрій Парубій вважає кандидата у президенти Володимира Зеленського такою ж небезпекою для держави, якою був Віктор Янукович.

Про це він заявив на 12-му форумі з безпеки, що проходить у Києві, хоч і не назвав імені шоумена, який балотується у президенти.

За словами спікера, "попри ті рішення, що ми прийняли (за останні 5 років – ред.) і вважаємо точкою неповернення, ми сьогодні маємо великі ризики".

"Я пригадую, у 2010 році, коли ми вважали, що вже пройшли багато точок неповернення що вже неможливо повернути Україну на той етап, який був до 2010 року, до приходу Януковича, як дуже швидко і дуже інтенсивно в Країні розпочався реванш", – згадав він

"Я пригадую, як протягом 5 хвилин в законодавстві були змінені положення про шлях України до НАТО – протягом 5 хвилин, голосуванням більшості одна з ключових засад зовнішньої політики України була змінена", – додав Парубій.

"І я пригадую Харківські угоди, коли синхронно з російською Думою приймали рішення про збільшення російських військ у Криму. Я тоді був рядовим депутатом і робив усе можливе, щоб цього не відбулося. Але тодішня більшість це зробила", – наголосив він.

Парубій нагадав і про закон Колісниченка – Ківалова, якому не завадив і "мовний Майдан".

"Тому я хочу сказати вам про ціну поразки, про ціну безвідповідальності, про ціну наслідків, коли наш вибір може базуватися на моментах не фундаментальних, не глибинних, а на моментах теперішніх, емоційних. Надто велика ціна поразки!", – заявив чинний спікер парламенту.

"Ті, хто думає,що ми пройшли багато точок неповернення, – той глибоко помиляється. Ми пам’ятаємо, як відбувався реванш не так давно. Я можу згадати і столітню історію… Втрата державності призвела до голодоморів, знищення інтелігенції, знищення всього українського", – сказав він.

На думку Парубія, "в цей вирішальний рік ми стоїмо перед вибором, який буде визначати, якою Україна буде завтра, якою Україна буде післязавтра, якою буде через 10-20 років".

"Дехто з кандидатів нам намагається продемонструвати якусь нібито новітню технологію, якесь представлення нового покоління. Але коли я читаю програму, я бачу те ж саме, що я бачив 5 років тому, що я чув від Партії регіонів і Януковича", – сказав він.

"Що, виявляється, НАТО нам треба (провести) через референдум. Що, виявляється, мову, культуру і територію треба поставити за дужки", – уточнив Парубій.

"Нема ніякого нового. Це все старе і те, що ми вже чули! Це просто така модернізована версія Януковича, яку намагаються нам подати. І яку, на жаль, багато хто сприймає за чисту монету. І наслідки можуть бути ті ж самі, які були після '10-го року", – заявив він.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій в ході #ksf2019 : Танки приходять після того, як відбувається перемога на фронті ідей pic.twitter.com/bYatwELhDL — Kyiv Security Forum (@ksfopenukraine) 12 апреля 2019 г.

Парубій вважає, що на президентських і парламентських виборах цього року ми "будемо давати відповідь на ключові виклики національній безпеці України"

"І в ці дні від нашої позиції буде залежати, чи зможемо ми надалі ефективно і дієво протистояти російській агресії, чи пустимо "руський мір" до себе до дому", – сказав він.

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