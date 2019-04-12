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Парубий о Зеленском: Это просто модернизированная версия Януковича

Пятница, 12 апреля 2019, 11:14

Глава Верховной Рады Андрей Парубий считает кандидата в президенты Владимира Зеленского такой же опасностью для государства, какой был Виктор Янукович.

Об этом он заявил на 12-м форуме по безопасности, которая проходит в Киеве, хоть и не назвал имени шоумена, который баллотируется в президенты.

По словам спикера, "несмотря на те решения, которые мы приняли (за последние 5 лет – ред.) и считаем точкой невозврата, мы сегодня имеем большие риски".

"Я помню, в 2010 году, когда мы считали, что уже прошли много точек невозврата, что уже невозможно вернуть Украину на тот этап, который был до 2010 года, до прихода Януковича, как очень быстро и очень интенсивно в стране начался реванш", – вспомнил он.

"Я помню, как за 5 минут в законодательстве были изменены положения о пути Украины в НАТО – за 5 минут, голосованием большинства одна из ключевых основ внешней политики Украины была изменена", – добавил Парубий.

"И я помню Харьковские соглашения, когда синхронно с российской Думой принимали решение об увеличении российских войск в Крыму. Я тогда был рядовым депутатом и делал все возможное, чтобы этого не произошло. Но тогдашнее большинство это сделало", – подчеркнул он.

Парубий напомнил и о законе Колесниченко – Кивалова, которому не помешал и "языковой Майдан".

"Поэтому я хочу сказать вам о цене поражения, о цене безответственности, о цене последствий, когда наш выбор может базироваться на моментах не фундаментальных, не глубинных, а на моментах нынешних, эмоциональных. Слишком большая цена поражения!", – заявил действующий спикер парламента

"Те, кто думает, что мы прошли много точек невозврата, – тот глубоко ошибается. Мы помним, как происходил реванш не так давно. Я могу вспомнить и столетнюю историю ... Потеря государственности привела к голодоморам, уничтожению интеллигенции, уничтожению всего украинского", – сказал он.

По мнению Парубия, "в этот решающий год мы стоим перед выбором, который будет определять, какой Украина будет завтра, какой Украина будет послезавтра, какой будет через 10-20 лет".

"Некоторые из кандидатов нам пытается продемонстрировать какую-то якобы новую технологию, какое-то представление нового поколения. Но когда я читаю программу, я вижу то же самое, что я видел 5 лет назад, что я слышал от Партии регионов и Януковича", – сказал он.

"Что, оказывается, НАТО нам надо (провести) через референдум. Что, оказывается, язык, культуру и территорию надо вынести за скобки", – уточнил Парубий.

"Нет никакого нового. Это все старое и то, что мы уже слышали. Это просто такая модернизированная версия Януковича, которую пытаются нам представить. И которую, к сожалению, многие воспринимают за чистую монету. И последствия могут быть те же, какими были после '10-го года", – заявил он.

Парубий считает, что на президентских и парламентских выборах в этом году мы "будем давать ответ на ключевые вызовы национальной безопасности Украины"

"И в эти дни от нашей позиции будет зависеть, сможем ли мы в дальнейшем эффективно и действенно противостоять российской агрессии, или пустим "русский мир" к себе домой", – сказал он.

Напомним:

  • Четвертый президент Украины Виктор Янукович своими действиями привел к массовому и длительному протесту (Евромайдан потом назвали Революцией достоинства), который завершился расстрелом людей и бегством самого главы государства, а также к потере Крыма и части Донбасса.
  • Сейчас Янукович скрывается в России от украинского правосудия, которое уже осудило его заочно к 13 годам лишения свободы.

Алена Рощенко, УП
Темы: ЗеленскийПарубийвыборы президента 2019виборы
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