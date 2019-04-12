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У Росії оголосили Гриценка в розшук і хочуть заочного арешту

П'ятниця, 12 квітня 2019, 11:12
У Росії оголосили Гриценка в розшук і хочуть заочного арешту

Слідчий комітет РФ просить суд заарештувати заочно колишнього міністра оборони України Анатолія Гриценка, котрого звинувачує в публічних закликах до здійснення терористичної діяльності на території Росії.

Про це повідомляє російське видання ТАСС, посилаючись на прес-секретаря суду Юнону Царьову.

"До Басманного суду Москви надійшло клопотання слідчих органів про обрання щодо А. Гриценка заочного запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Він оголошений у міжнародний розшук", - сказала представник суду, не уточнивши дату засідання.

За словами Царьової, Гриценко заочно пред'явлено звинувачення за двома епізодами ч. 205.2 КК РФ ( "Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності в мережі Інтернет").

Нагадаємо:

  • Лідер "Громадянської позиції" екс-міністр оборони Анатолій Гриценко брав участь у чергових виборах президента України. У першому турі він набрав 6.91% голосів.
  • Гриценко заявив, що більше не балотуватиметься у президенти України.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росія
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