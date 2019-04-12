В России объявили Гриценко в розыск и хотят заочного ареста

Следственный комитет РФ просит суд арестовать заочно бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, котрого обвиняет в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории России.

Об этом сообщает российское издание ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

"В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении А. Гриценко заочной меры пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск", - сказала представитель суда, не уточнив дату заседания.

По словам Царевой, Гриценко заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам ч. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в сети Интернет").