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Міноборони перевірить, чи "косив" Зеленський від армії

П'ятниця, 12 квітня 2019, 11:21
Міноборони перевірить, чи косив Зеленський від армії

У Верховній Раді передали запит до Міністерства оборони, щоб дізнатися чи дезертирував кандидат у президенти Володимир Зеленський у 2014 році від армії, у міністерстві відповіли, що перевірять.

Відповідний запит під час години питань до уряду озвучила нардеп від "Народного фронту" Тетяна Чорновол.

"В ЗМІ пройшла тривожна інформація, що один із кандидатів не готовий брати на себе функції захисника, мова йде про те, що начебто у 2014 році пан Зеленський відмовився від призову, тобто відмовився виконувати функції захисника", - сказала вона.

За словами депутатки, треба підтвердити або спростувати цю інформацію якомога швидше.

"Ухилення від виконання військового обов’язку – це кримінальна справа. Хотілось би почути, якщо це правда, чи порушена з цього питання кримінальна справа, адже мова йде про такий злочин як дезертирство", - резюмувала Чорновол і передала запит.

Перший заступник міністра оборони Іван Руснак відповів, що в Міноборони постараються 12 квітня відповісти на депутатський запит Чорновол.

Підполковник, командир 43-го батальйону "Патріот" Сергій Мацейко в репортажі УП розповідав, що у 2014 році займався мобілізацією і особисто виписував Зеленському повістку, яку віднесли його мамі.

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Нагадаємо:

  • Перший тур президеньский виборів відбувся 31 березня.
  • За його результатами до другого туру вийшли Володимир Зеленський, за якого проголосували понад 30% виборців та Петро Порошенко, якому віддали свої голоси близько 16% українців.
  • Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня.
  • За даними першого рейтингу соціологів, Зеленського в другому турі готові підтримати більше 71% опитаних українців, які визначилися і прийдуть на вибори, а Порошенка близько 29%.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийВерховна РадаМіноборониармія
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