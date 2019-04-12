Минобороны проверит, "косил" ли Зеленский от армии

В Верховной Раде передали запрос в Министерство обороны, чтобы узнать дезертировал ли кандидат в президенты Владимир Зеленский в 2014 году от армии, в министерстве ответили, что проверят.

Соответствующий запрос во время часа вопросов к правительству озвучила нардеп от "Народного фронта" Татьяна Чорновол.

"В СМИ прошла тревожная информация, что один из кандидатов не готов брать на себя функции защитника, речь идет о том, что якобы в 2014 году господин Зеленский отказался от призыва, то есть отказался выполнять функции защитника", - сказала она.

По словам депутата, надо подтвердить или опровергнуть эту информацию как можно быстрее.

"Уклонение от воинской обязанности - это уголовное дело. Хотелось бы услышать, если это правда, возбуждено ли по этому вопросу уголовное дело, ведь речь идет о таком преступлении как дезертирство", - резюмировала Чорновол и передала запрос.

Первый заместитель министра обороны Иван Руснак ответил, что в Минобороны постараются 12 апреля ответить на депутатский запрос Чорновол.

Подполковник, командир 43-го батальона "Патриот" Сергей Мацейко в репортаже УП рассказывал, что в 2014 году занимался мобилизацией и лично выписывал Зеленскому повестку, которую отнесли его маме.

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Напомним: