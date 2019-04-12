Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минобороны проверит, "косил" ли Зеленский от армии

Пятница, 12 апреля 2019, 11:21
Минобороны проверит, косил ли Зеленский от армии

В Верховной Раде передали запрос в Министерство обороны, чтобы узнать дезертировал ли кандидат в президенты Владимир Зеленский в 2014 году от армии, в министерстве ответили, что проверят.

Соответствующий запрос во время часа вопросов к правительству озвучила нардеп от "Народного фронта" Татьяна Чорновол.

"В СМИ прошла тревожная информация, что один из кандидатов не готов брать на себя функции защитника, речь идет о том, что якобы в 2014 году господин Зеленский отказался от призыва, то есть отказался выполнять функции защитника", - сказала она.

По словам депутата, надо подтвердить или опровергнуть эту информацию как можно быстрее.

"Уклонение от воинской обязанности - это уголовное дело. Хотелось бы услышать, если это правда, возбуждено ли по этому вопросу уголовное дело, ведь речь идет о таком преступлении как дезертирство", - резюмировала Чорновол и передала запрос.

Первый заместитель министра обороны Иван Руснак ответил, что в Минобороны постараются 12 апреля ответить на депутатский запрос Чорновол.

Подполковник, командир 43-го батальона "Патриот" Сергей Мацейко в репортаже УП рассказывал, что в 2014 году занимался мобилизацией и лично выписывал Зеленскому повестку, которую отнесли его маме.

Читайте также: Собрать всех. Каким может быть второй тур Порошенко и Зеленского

Напомним:

  • Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта.
  • По его результатам во второй тур вышли Владимир Зеленский, за которого проголосовали более 30% избирателей и Петр Порошенко, которому отдали свои голоса около 16% украинцев.
  • Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.
  • По данным социологов, Зеленского во втором туре готовы поддержать более 71% опрошенных украинцев, которые определились и придут на выборы, а Порошенко около 29%.

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийВерховная РадаМинобороныармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
Зеленский
Зеленский провел совещание в Замке Любарта: обсуждали северную границу
Дуда и Зеленский неожиданно приехали в Луцк
Зеленский во Львове принял участие в молебне за Украину
Последние новости
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
Все новости...
Реклама: