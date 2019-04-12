Генерал, який керував захопленням Криму, очолив операцію в Сирії – росЗМІ
Російський генерал-полковник Андрій Сердюков, який ймовірно керував операцією із захоплення Криму в 2014 році, очолив російське військове угруповання в Сирії.
Про це повідомляє "Коммерсантъ" з посиланням на власні "високопоставлені військово-дипломатичні джерела".
Міністерство оборони офіційно не прокоментувало інформацію.
Сердюков приступив до виконання своїх обов'язків 10 квітня, змінивши на цій посаді генерал-полковника Сергія Суровікіна, який командував угрупованням військ в Сирії довше за всіх, понад рік.
Серед "плюсів" новопризначеного Сердюкова видання називає його досвід у Криму і Чечні.
Він міг опинитися в Сирії ще у вересні 2017 року, однак незадовго до цього потрапив в ДТП. У військового тоді діагностували травми голови та пошкодження хребта, йому потрібна була тривала реабілітація.
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Нагадаємо:
- Раніше російські ЗМІ повідомляли, що саме Сердюков керував операцією із захопленню Криму навесні 2014 року.
- Перший заступник голови Держприкордонслужби в 2014 році Михайло Коваль на допиті в суді також говорив, що Сердюков був серед керівників захоплення Криму.
- 27 лютого 2014 року російські військові без розпізнавальних знаків захопили Верховну Раду і Раду міністрів Криму.
- Після цього парламент Криму призначив незаконний "референдум про розширення повноважень".
- 1 березня 2014 року Рада Федерації РФ підтримала звернення президента Володимира Путіна і дала згоду на введення російських Збройних Сил РФ на територію Криму.
- 16 березня 2014 року невизнана "влада Криму" провела референдум, на який винесли два питання: приєднання до Росії і відновлення Конституції Криму 1992 року.
- 17 березня 2014 року окупанти визнали Крим "незалежною державою", а 18 – "приєднали" його до Росії.
- Міжнародне співтовариство засудило анексію Криму, не визнала "референдум" легітимним, а Крим – частиною РФ, ЄС і США ввели санкції проти РФ за захоплення території України і військову агресію на сході України.
- 24 січня 2019 року суд у Києві заочно визнав екс-президента Віктора Януковича винним у державній зраді і пособництві Росії в анексії Криму. Його засудили до 13 років в'язниці, проте вирок поки не набув чинності.
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