Генерал, який керував захопленням Криму, очолив операцію в Сирії – росЗМІ

Російський генерал-полковник Андрій Сердюков, який ймовірно керував операцією із захоплення Криму в 2014 році, очолив російське військове угруповання в Сирії.

Про це повідомляє "Коммерсантъ" з посиланням на власні "високопоставлені військово-дипломатичні джерела".

Міністерство оборони офіційно не прокоментувало інформацію.

Сердюков приступив до виконання своїх обов'язків 10 квітня, змінивши на цій посаді генерал-полковника Сергія Суровікіна, який командував угрупованням військ в Сирії довше за всіх, понад рік.

Серед "плюсів" новопризначеного Сердюкова видання називає його досвід у Криму і Чечні.

Генерал-полковник Андрій Сердюков

Він міг опинитися в Сирії ще у вересні 2017 року, однак незадовго до цього потрапив в ДТП. У військового тоді діагностували травми голови та пошкодження хребта, йому потрібна була тривала реабілітація.

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