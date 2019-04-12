Генерал, руководивший захватом Крыма, возглавил операцию в Сирии – росСМИ

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Пятница, 12 апреля 2019, 12:26

Российский генерал-полковник Андрей Сердюков, который вероятно руководил операцией по захвату Крыма в 2014 году, возглавил российскую военную группировку в Сирии.

Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на свои "высокопоставленные военно-дипломатические источники".

Министерство обороны официально не прокомментировало информацию.

Сердюков приступил к исполнению своих обязанностей 10 апреля, сменив на этом посту генерал-полковника Сергея Суровикина, который командовал группировкой войск в Сирии дольше всех, более года.

Среди "плюсов" новоназначенного Сердюкова издание называет его  опыт в Крыму и Чечне.

Генерал-полковник Андрей Сердюков
Генерал-полковник Андрей Сердюков

Он мог оказаться в Сирии еще в сентябре 2017 года, однак незадолго до этого попал в ДТП. У военного тогда диагностировали травмы головы и повреждение позвоночника, ему потребовалась длительная реабилитация.

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Напомним:

  • Ранее российские СМИ сообщали, что именно Сердюков руководил операцией по захвату Крыма весной 2014 года.
  • Первый заместитель председателя Госпогранслужбы в 2014 году Михаил Коваль на допросе в суде также говорил, что Сердюков был среди руководителей захвата Крыма.
  • 27 февраля 2014 года российские военные без опознавательных знаков захватили Верховную Раду и Совет министров Крыма.
  • После этого парламент Крыма назначил незаконный "референдум о расширении полномочий".
  • 1 марта 2014 года Совет Федерации РФ поддержал обращение президента Владимира Путина и дал согласие на введение российских Вооруженных Сил РФ на территорию Крыма.
  • 16 марта 2014 года непризнанная "власть Крыма" провела референдум, на который вынесли два вопроса: присоединение к России и восстановление Конституции Крыма 1992 года.
  • 17 марта 2014 года оккупанты признали Крым "независимым государством", а 18 – "присоединили" его к России.
  • Международное сообщество осудило аннексию Крыму, не признало "референдум" легитимным, а Крым – частью РФ, ЕС и США ввели санкции против РФ за захват территории Украины и военную агрессию на востоке Украины.
  • 24 января 2019 года суд в Киеве заочно признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве России в аннексии Крыма. Его приговорили к 13 годам тюрьмы, однако приговор пока не вступил в силу.

Украинская правда

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