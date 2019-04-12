Генерал, руководивший захватом Крыма, возглавил операцию в Сирии – росСМИ

Российский генерал-полковник Андрей Сердюков, который вероятно руководил операцией по захвату Крыма в 2014 году, возглавил российскую военную группировку в Сирии.

Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на свои "высокопоставленные военно-дипломатические источники".

Министерство обороны официально не прокомментировало информацию.

Сердюков приступил к исполнению своих обязанностей 10 апреля, сменив на этом посту генерал-полковника Сергея Суровикина, который командовал группировкой войск в Сирии дольше всех, более года.

Среди "плюсов" новоназначенного Сердюкова издание называет его опыт в Крыму и Чечне.

Генерал-полковник Андрей Сердюков

Он мог оказаться в Сирии еще в сентябре 2017 года, однак незадолго до этого попал в ДТП. У военного тогда диагностировали травмы головы и повреждение позвоночника, ему потребовалась длительная реабилитация.

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Напомним: