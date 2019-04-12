Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тимошенко записала відеозвернення до Зеленського і Порошенка

П'ятниця, 12 квітня 2019, 13:21
Тимошенко записала відеозвернення до Зеленського і Порошенка

Очільниця "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка на виборах президента у 2019 році зайняла третє місце, записала звернення до кандидатів на пост глави держави Володимира Зеленського та Петра Порошенка після "телефонних дебатів" між ними напередодні.

Відповідний ролик Тимошенко опублікувала у Facebook.

"Я побачила руйнацію статусу посади президента. Я побачила приниження української держави. Я думаю, так само як і я, мільйони українців це бачити не хотіли", - описала Тимошенко свої враження після телефонної розмови Зеленського і Порошенка в ефірі "1+1".

"Хочу звернутися до Петра Олексійовича, я знаю, що частина людей у країні вірить в те, що Ви зробили частину добрих справ для нашої держави і тому, в цей важкий для Вас час, раджу вам не ставати частиною чужого шоу, тримати президентську планку і якби важко не було захистити статус  посади президента і статус держави", - сказала вона Порошенку.

Також вона звернулася до Зеленського, заявивши, що уже через декілька тижнів він може стати новим президентом України.

"Якщо ви мрієте обійняти цю посаду, бережіть гідність і честь цієї посади. Не треба навколо неї влаштовувати бої , не треба, борячись за право стати президентом, нищити честь і гордість президентського статусу", - звернулася Тимошенко до шоумена.

За її словами, навіть у такій важкій конкуренції потрібно просто залишатися людьми.

Тимошенко також сказала, що коли Зеленський кинув слухавку "практично в обличчя діючому президенту", вона побачила, який це стрес для Порошенка.

"Коли я дивилася на останні хвилини цього діалогу, коли Зеленський кинув слухавку, практично майже в обличчя діючому президенту,  я побачила, який стрес це для президента і що, знаючи його проблеми зі здоров’ям,  у нього просто пересохло в роті  й він не міг говорити. Треба  просто бути людьми і вчасно вміти передати один одному навіть ковток води", - резюмувала вона.

Тимошенко закликала кандидатів з честю вийти з цієї конкурентної боротьби.

Читайте також Чи вплинуть дебати Зеленського і Порошенка на результати другого туру президентських виборів

Нагадаємо:

  • 11 квітня в ефірі телеканалу олігарха Ігоря Коломойського "1+1" кандидат у президенти Володимир Зеленський кинув слухавку під час першої публічної розмови із чинним президентом та кандидатом на цей пост Петром Порошенком.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоЗеленськийТимошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву з "Іскандера" і С-400, на фронті ЗСУ стримують ворога
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
Усі новини...
Реклама: