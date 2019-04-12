Тимошенко записала відеозвернення до Зеленського і Порошенка

Очільниця "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка на виборах президента у 2019 році зайняла третє місце, записала звернення до кандидатів на пост глави держави Володимира Зеленського та Петра Порошенка після "телефонних дебатів" між ними напередодні.

Відповідний ролик Тимошенко опублікувала у Facebook.

"Я побачила руйнацію статусу посади президента. Я побачила приниження української держави. Я думаю, так само як і я, мільйони українців це бачити не хотіли", - описала Тимошенко свої враження після телефонної розмови Зеленського і Порошенка в ефірі "1+1".

"Хочу звернутися до Петра Олексійовича, я знаю, що частина людей у країні вірить в те, що Ви зробили частину добрих справ для нашої держави і тому, в цей важкий для Вас час, раджу вам не ставати частиною чужого шоу, тримати президентську планку і якби важко не було захистити статус посади президента і статус держави", - сказала вона Порошенку.

Також вона звернулася до Зеленського, заявивши, що уже через декілька тижнів він може стати новим президентом України.

"Якщо ви мрієте обійняти цю посаду, бережіть гідність і честь цієї посади. Не треба навколо неї влаштовувати бої , не треба, борячись за право стати президентом, нищити честь і гордість президентського статусу", - звернулася Тимошенко до шоумена.

За її словами, навіть у такій важкій конкуренції потрібно просто залишатися людьми.

Тимошенко також сказала, що коли Зеленський кинув слухавку "практично в обличчя діючому президенту", вона побачила, який це стрес для Порошенка.

"Коли я дивилася на останні хвилини цього діалогу, коли Зеленський кинув слухавку, практично майже в обличчя діючому президенту, я побачила, який стрес це для президента і що, знаючи його проблеми зі здоров’ям, у нього просто пересохло в роті й він не міг говорити. Треба просто бути людьми і вчасно вміти передати один одному навіть ковток води", - резюмувала вона.

Тимошенко закликала кандидатів з честю вийти з цієї конкурентної боротьби.

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