Тимошенко записала видеообращение к Зеленскому и Порошенко

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Пятница, 12 апреля 2019, 13:21

Руководительница "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая на выборах президента в 2019 году заняла третье место, записала обращение к кандидатам на пост главы государства Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко после "телефонных дебатов" между ними накануне.

Соответствующий ролик Тимошенко опубликовала в Facebook.

"Я увидела разрушение статуса должности президента. Я увидела унижение украинского государства. Я думаю, так же как и я, миллионы украинцев это видеть не хотели", - описала Тимошенко свои впечатления после телефонного разговора Зеленского и Порошенко в эфире "1+1".

"Хочу обратиться к Петру Алексеевичу, я знаю, что часть людей в стране верит в то, что Вы сделали часть добрых дел для нашего государства и поэтому, в это трудное для Вас время, советую вам не становиться частью чужого шоу, держать президентскую планку и как бы трудно не было защитить статус должности президента и статус государства", - сказала она Порошенко.

Также она обратилась к Зеленскому, заявив, что уже через несколько недель он может стать новым президентом Украины.

"Если вы мечтаете занять эту должность, берегите честь и достоинство этой должности. Не надо вокруг нее устраивать бои, не надо, сражаясь за право стать президентом, уничтожать честь и гордость президентского статуса", - обратилась Тимошенко к шоумену.

По ее словам, даже в такой тяжелой конкуренции нужно просто оставаться людьми.

Тимошенко также сказала, что когда Зеленский бросил трубку "практически в лицо действующему президенту", она увидела, какой это стресс для Порошенко.

"Когда я смотрела последние минуты этого диалога, когда Зеленский бросил трубку, практически почти в лицо действующему президенту, я увидела, какой это стресс для президента и, зная его проблемы со здоровьем, у него просто пересохло во рту, и он не мог говорить. И тут надо просто быть людьми и вовремя уметь дать друг другу даже глоток воды", - резюмировала она.

Тимошенко призвала кандидатов с честью выйти из этой конкурентной борьбы.

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Напомним:

  • 11 апреля в эфире телеканала олигарха Игоря Коломойского "1+1" кандидат в президенты Владимир Зеленский бросил трубку во время первого публичного разговора с действующим президентом и кандидатом на этот пост Петром Порошенко.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Порошенко Зеленский Тимошенко


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