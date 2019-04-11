Зеленський кинув слухавку під час розмови з Порошенком у прямому ефірі
Кандидат у президенти Володимир Зеленський кинув слухавку під час першої публічної розмови із чинним президентом та кандидатом на цей пост Петром Порошенком.
Це сталося в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі олігарха Ігоря Коломоськойого "1+1".
Порошенко прийшов до телестудії, тоді як Зеленський говорив з ним по телефону, заявивши, що у нього "немає шансів поговорити по відео".
"Шановні, по-перше пане президенте, пан Петро Олексійович Порошенко, знає прекрасно, що зараз я знаходжусь в Парижі, у Франції, (після цього Зеленський починає говорити російською мовою - УП) тому що його прекрасні автомобілі Служби безпеки України мене туди супроводжували. Ця інформація вам відома. У мене зустріч завтра, в 3 години дня з президентом Франції, тому пан Порошенко знає, що мене немає у Києві і дуже дивно, що шановний кандидат у президенти Петро Олексійович мене запрошує до студії 1+1", - почав Зеленський.
"Що стосується дебатів, ми домовилися, я запропонував 19 числа на НСК "Олімпійський" я запросив пана Порошенка на дебати. Він сказав "стадіон, так стадіон" і прийняв ці умови. Я попросив, щоб мене називали Володимир Олександрович, або Володимир, не бидло, не наркоман, ну скажімо так, це трохи продовжується, але нічого страшного, ми люди прості, можемо це прийняти. Я запрошую на дебати, які підтвердив президент Порошенко 19 числа на НСК "Олімпійський", - продовжував шоумен.
У відповідь, Порошенко заявив, що не цікавиться його пересуваннями.
"Дуже дякую, Володимир Олександрович, якщо ви чуєте зараз мене, я хочу вас запевнити, що за вашими пересуваннями президент Порошенко і кандидат Порошенко точно не цікавиться. Завтра у мене так само зустріч в Парижі. Я вирушаю завтра до Берліна..", - сказав чинний президент.
Водночас Зеленський його декілька разів перебивав, повторюючи "пане президенте".
"Я вибачаюсь, дайте можливість, відповісти…", - продовжував Порошенко.
Зеленський: Пане Порошенку..
Порошенко: Володимир..
Зеленський: Послухайте мене, у мене немає літака…
Порошенко: Пане Зеленський, якщо вам російською мовою більш зрозуміло, я хотів щоб ви мали можливість почути відповідь..
Зеленський: Ну так ви хотіли дебати, у чому проблема, я не боюсь дебатів з вами, 19 числа вас чекаю. Так ось, я летів простим літаком, у мене немає можливості замовляти…
Потім ведуча перервала обох кандидатів і сказала, що їх не чути.
Порошенко продовжив і попросив "дати можливість вам відповісти, інакше це не дебати. Я наголошую…"
Зеленський: Петро Олексійович, ще раз 19 числа на НСК "Олімпійський" будуть дебати, хочете зараз, будуть зараз, но я вас запрошую 19.
Порошенко: Ви закінчили?
Зеленський: Я закінчу через 5 років, а ви закінчите 22 квітня.
Порошенко: Ви закінчили?
Зеленський: Ви ще раз хочете? Вам повторить?
Порошенко: Ви закінчили чи ні?
Зеленський: Вам третій раз сказати?
Порошенко: У нас може щось із зв’язком? Володимир Олександрович, я вислухав ваше твердження і зараз буду говорити я, ви мене почули?
Зеленський: Я вас запрошую з задоволенням 19 квітня на НСК "Олімпійський". У мене немає проблем із зв’язком.
Порошенко: Я роблю знижку лише на зв’язок. Ви закінчили, готові послухати мене?
Зеленський: З задоволенням.
Порошенко: Слава Богу, зв’язок відновлено. Володимир Олександрович, я не цікавлюся вашими пересуваннями, це ваша приватна або державна справа.
Зеленський: Дякую.
Порошенко: Я сьогодні запросив вас на дебати. Якщо ви зараз знаходитесь за межами Києва, я це з розумінням сприймаю і наголошую на тому, що сьогодні вашій команді була поставлена позиція...
Однак Зеленський перервав Порошенка, заявив, що його "команду ніхто з вас не буде ставить в позицію" і кинув трубку.
Зеленський: Петро Олексійович, я вибачаюся, ви закінчили? Ви закінчили? По-перше, нашу команду ніхто з вас не буде ставить в позицію, а зараз закінчив я. 19 числа НСК "Олімпійський", крапка, до побачення.
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Нагадаємо:
- Володимир Зеленський запропонував Петру Порошенку провести публічні дебати на стадіоні НСК "Олімпійський" – той погодився, але Центральна виборча комісія та НСТУ ("Суспільне") заявили, що офіційні дебати за законом проходять увечері останньої п’ятниці перед другим туром виборів у студії національного мовника.
- Зеленський пропонував провести дебати увечері 19 квітня, а в Порошенка казали, що це пізно, але він згоден і на цю дату, і на інші. Зрештою, Порошенко запропонував зустрітися на стадіоні 14 квітня.
- НСК "Олімпійський" отримав від представника Порошенка запит на оренду стадіону 14 та 19 квітня, а від представника Зеленського – на 19 квітня.
- 10 квітня Порошенко заявив, що чекатиме свого опонента Володимира Зеленського для дебатів на стадіоні 14 квітня, а ввечері 19 квітня піде на офіційні дебати на "Суспільне".
- 11 квітня у штабі Зеленського запропонували провести дебати телемостом у прямому ефірі. Аласанія відповів, що телеміст можливий лише після години дебатів.