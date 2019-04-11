Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський кинув слухавку під час розмови з Порошенком у прямому ефірі

Четвер, 11 квітня 2019, 23:56
Зеленський кинув слухавку під час розмови з Порошенком у прямому ефірі

Кандидат у президенти Володимир Зеленський кинув слухавку під час першої публічної розмови із чинним президентом та кандидатом на цей пост Петром Порошенком.

Це сталося в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі олігарха Ігоря Коломоськойого "1+1".

Порошенко прийшов до телестудії, тоді як Зеленський говорив з ним по телефону, заявивши, що у нього "немає шансів поговорити по відео".

"Шановні, по-перше пане президенте, пан Петро Олексійович Порошенко, знає прекрасно, що зараз я знаходжусь в Парижі, у Франції, (після цього Зеленський починає говорити російською мовою - УП) тому що його прекрасні автомобілі Служби безпеки України мене туди супроводжували. Ця інформація вам відома. У мене зустріч завтра, в 3 години дня з президентом Франції, тому пан Порошенко знає, що мене немає у Києві і дуже дивно, що шановний кандидат у президенти Петро Олексійович мене запрошує до студії 1+1", - почав Зеленський.

"Що стосується дебатів, ми домовилися, я запропонував 19 числа на НСК "Олімпійський" я запросив пана Порошенка на дебати. Він сказав "стадіон, так стадіон" і прийняв ці умови. Я попросив, щоб мене називали Володимир Олександрович, або Володимир, не бидло, не наркоман, ну скажімо так, це трохи продовжується, але нічого страшного, ми люди прості, можемо це прийняти. Я запрошую на дебати, які підтвердив президент Порошенко 19 числа на НСК "Олімпійський", - продовжував шоумен.

У відповідь, Порошенко заявив, що не цікавиться його пересуваннями.

"Дуже дякую, Володимир Олександрович, якщо ви чуєте зараз мене, я хочу вас запевнити, що за вашими пересуваннями президент Порошенко і кандидат Порошенко точно не цікавиться. Завтра у мене так само зустріч в Парижі. Я вирушаю завтра до Берліна..",  - сказав чинний президент.

Водночас Зеленський його декілька разів перебивав, повторюючи "пане президенте".

"Я вибачаюсь, дайте можливість, відповісти…", - продовжував Порошенко.

Зеленський: Пане Порошенку..

Порошенко: Володимир..

Зеленський: Послухайте мене,  у мене немає літака…

Порошенко: Пане Зеленський, якщо вам російською мовою більш зрозуміло, я хотів щоб ви мали можливість почути відповідь..

Зеленський: Ну так ви хотіли дебати, у чому проблема, я не боюсь дебатів з вами, 19 числа вас чекаю. Так ось, я летів простим літаком, у мене немає можливості замовляти…

Потім ведуча перервала обох кандидатів і сказала, що їх не чути.

Порошенко продовжив і попросив "дати можливість вам відповісти, інакше це не дебати. Я наголошую…"

Зеленський: Петро Олексійович, ще раз 19 числа на НСК "Олімпійський" будуть дебати, хочете зараз, будуть зараз, но я вас запрошую 19.

Порошенко: Ви закінчили?

Зеленський: Я закінчу через 5 років, а ви закінчите 22 квітня.

Порошенко: Ви закінчили?

Зеленський: Ви ще раз хочете? Вам повторить?

Порошенко: Ви закінчили чи ні?

Зеленський: Вам третій раз сказати?

Порошенко: У нас може щось із зв’язком? Володимир Олександрович, я вислухав ваше твердження і зараз буду говорити я, ви мене почули?

Зеленський: Я вас запрошую з задоволенням 19 квітня на НСК "Олімпійський". У мене немає проблем із зв’язком.

Порошенко: Я роблю знижку лише на зв’язок. Ви закінчили, готові послухати мене?

Зеленський: З задоволенням.

Порошенко: Слава Богу, зв’язок відновлено. Володимир Олександрович, я не цікавлюся вашими пересуваннями, це ваша приватна або державна справа.

Зеленський: Дякую.

Порошенко: Я сьогодні запросив вас на дебати. Якщо ви зараз знаходитесь за межами Києва, я це з розумінням сприймаю і наголошую на тому, що сьогодні вашій команді була поставлена позиція...

Однак Зеленський перервав Порошенка, заявив, що його "команду ніхто з вас не буде ставить в позицію" і кинув трубку.

Зеленський: Петро Олексійович, я вибачаюся, ви закінчили? Ви закінчили? По-перше, нашу команду ніхто з вас не буде ставить в позицію, а зараз закінчив я. 19 числа НСК "Олімпійський", крапка, до побачення.

Читайте також Чи вплинуть дебати Зеленського і Порошенка на результати другого туру президентських виборів

Нагадаємо:

  • Володимир Зеленський запропонував Петру Порошенку провести публічні дебати на стадіоні НСК "Олімпійський" – той погодився, але Центральна виборча комісія та НСТУ ("Суспільне") заявили, що офіційні дебати за законом проходять увечері останньої п’ятниці перед другим туром виборів у студії національного мовника.
  • Зеленський пропонував провести дебати увечері 19 квітня, а в Порошенка казали, що це пізно, але він згоден і на цю дату, і на інші. Зрештою, Порошенко запропонував зустрітися на стадіоні 14 квітня.
  • НСК "Олімпійський" отримав від представника Порошенка запит на оренду стадіону 14 та 19 квітня, а від представника Зеленського – на 19 квітня.
  • 10 квітня Порошенко заявив, що чекатиме свого опонента Володимира Зеленського для дебатів на стадіоні 14 квітня, а ввечері 19 квітня піде на офіційні дебати на "Суспільне".
  • 11 квітня у штабі Зеленського запропонували провести дебати телемостом у прямому ефірі. Аласанія відповів, що телеміст можливий лише після години дебатів. 

Марія Думанська, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийПорошенковибори президента 2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Зеленський
Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії
"Їм час бути вдома": Зеленський і командири захисників "Азовсталі" приїхали до Львова
У Зеленського пояснили повернення захисників "Азовсталі": За результатами переговорів
Останні новини
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву з "Іскандера" і С-400, на фронті ЗСУ стримують ворога
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
Усі новини...
Реклама: