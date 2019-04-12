Молдованину, який віз георгіївську стрічку, заборонили в’їзд в Україну  

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П'ятниця, 12 квітня 2019, 13:56

Громадянину Молдови, у якого в пункті пропуску "Виноградівка" на Одещині виявили в автомобілі георгіївську стрічку, заборонили на 3 роки в’їзд в Україну.

Про це у п’ятницю повідомляє прикордонна служба.

Вказується, що 11 квітня прикордонники виявили заборонену символіку – георгіївську (гвардійську) стрічку.

"Її перевозив громадянин Молдови, який їхав в Україну автомобілем. Іноземцю прикордонники відмовили  у пропуску через кордон та на три роки заборонили в’їзд на територію України", - сказано у повідомленні.

По даному факту прикордонники також надіслали повідомлення співробітникам Національної поліції.

 
скріншот

Нагадаємо:

  • У 2017 році в Україні заборонили виготовлення й пропаганду георгіївської стрічки в Україні.
  • За публічне використання, демонстрацію або носіння георгіївської стрічки передбачається штраф від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-2 550 гривень) або адміністративного арешту на строк до 15 діб з конфіскацією стрічки.

Українська правда

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Теми: Молдова пропаганда штрафи


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