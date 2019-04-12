Молдованину, который вез георгиевскую ленту, запретили въезд в Украину

759 просмотров
Пятница, 12 апреля 2019, 13:56

Гражданину Молдовы, у которого в пункте пропуска "Виноградовка" в Одесской области обнаружили в автомобиле георгиевскую ленту, запретили на 3 года въезд в Украину.

Об этом в пятницу сообщает пограничная служба.

Указывается, что 11 апреля пограничники обнаружили запрещенную символику - георгиевскую (гвардейскую) ленту.

"Ее перевозил гражданин Молдовы, который ехал в Украину на автомобиле. Иностранцу пограничники отказали в пропуске через границу и на три года запретили въезд на территорию Украины", - говорится в сообщении.

По данному факту пограничники также прислали сообщение сотрудникам Национальной полиции.

 
скриншот

Напомним

  • В 2017 году в Украине запретили изготовления и пропаганду георгиевской ленты в Украине.
  • За публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской ленты предусматривается штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-2 550 гривен) или административного ареста на срок до 15 суток с конфискацией ленты.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Молдова пропаганда штрафы


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Румынии окончательно приговорили сына экс-президента Молдовы 5 апреля 2019, 14:12
В Одессе поймали на взятке консула Молдовы 2 апреля 2019, 19:03
Конституционный суд Молдовы утвердил результаты выборов 10 марта 2019, 01:55
Все новости
Главные новости
Тимошенко записала видеообращение к Зеленскому и Порошенко
У Порошенко требуют открыть дело на создателей "Слуги народа"
Минобороны проверит, "косил" ли Зеленский от армии
В России объявили Гриценко в розыск и хотят заочного ареста
Все новости
Медицина

Медреформа в действии: история семьи семейных врачей на Львовщине

исследование

Лучше худеть семьей!

Лайфхаки

"Нелегальные" способы строить из Lego. 17 примеров

Поиск по сайту
Архив
Весь архів