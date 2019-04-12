Молдованину, который вез георгиевскую ленту, запретили въезд в Украину
Пятница, 12 апреля 2019, 13:56
Гражданину Молдовы, у которого в пункте пропуска "Виноградовка" в Одесской области обнаружили в автомобиле георгиевскую ленту, запретили на 3 года въезд в Украину.
Об этом в пятницу сообщает пограничная служба.
Указывается, что 11 апреля пограничники обнаружили запрещенную символику - георгиевскую (гвардейскую) ленту.
"Ее перевозил гражданин Молдовы, который ехал в Украину на автомобиле. Иностранцу пограничники отказали в пропуске через границу и на три года запретили въезд на территорию Украины", - говорится в сообщении.
По данному факту пограничники также прислали сообщение сотрудникам Национальной полиции.
Напомним
- В 2017 году в Украине запретили изготовления и пропаганду георгиевской ленты в Украине.
- За публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской ленты предусматривается штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-2 550 гривен) или административного ареста на срок до 15 суток с конфискацией ленты.
Украинская правда