Молдованину, который вез георгиевскую ленту, запретили въезд в Украину

Гражданину Молдовы, у которого в пункте пропуска "Виноградовка" в Одесской области обнаружили в автомобиле георгиевскую ленту, запретили на 3 года въезд в Украину.

Об этом в пятницу сообщает пограничная служба.

Указывается, что 11 апреля пограничники обнаружили запрещенную символику - георгиевскую (гвардейскую) ленту.

"Ее перевозил гражданин Молдовы, который ехал в Украину на автомобиле. Иностранцу пограничники отказали в пропуске через границу и на три года запретили въезд на территорию Украины", - говорится в сообщении.

По данному факту пограничники также прислали сообщение сотрудникам Национальной полиции.

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