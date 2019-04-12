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Порошенко прокоментував "телефонні дебати" із Зеленським

П'ятниця, 12 квітня 2019, 15:47
Порошенко прокоментував телефонні дебати із Зеленським

Президент Петро Порошенко заявив, що всі, хто слухав його телефонну розмову з опонентом на президентських виборах шоуменом Володимиром Зеленським, зробили свій висновок і дали відповідну оцінку.

Про це він заявив 12 квітня на спільній зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні.

"Ви дійсно вважаєте, що я маю це коментувати? Я впевнений в тому, що ті, хто дивився цю передачу, самі все бачили і самі здатні зробити висновки. Я переконаний, що вони їх зробили і дали відповідну оцінку", - відповів Порошенко на питання, чи може людина, яка не може дослухати до кінця, брати участь у переговорах на міжнародній арені.

Також під час зустрічі Порошенко назвав Зеленського "несистемним політиком" і пояснив його феномен "прикладом європейських країн".

Меркель і Порошенко заявили, що на зустрічі узгодили питання "Великоднього" припинення вогню на Донбасі з 18 квітня.

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Нагадаємо:

  • 11 квітня в ефірі телеканалу олігарха Ігоря Коломойського "1+1" кандидат у президенти Володимир Зеленський кинув слухавку під час першої публічної розмови із чинним президентом та кандидатом на цей пост Петром Порошенком.

Альона Мазуренко, УП
Теми: ПорошенкоЗеленськийдебативибори президента 2019
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