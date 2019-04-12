Порошенко прокомментировал "телефонные дебаты" с Зеленским

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Пятница, 12 апреля 2019, 15:47

Президент Петр Порошенко заявил, что все, кто слушал его телефонный разговор с оппонентом на президентских выборах шоуменом Владимиром Зеленским, сделали свой вывод и дали соответствующую оценку.

Об этом он заявил 12 апреля на совместной встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

"Вы действительно считаете, что я должен это комментировать? Я уверен в том, что те, кто смотрел эту передачу, сами все видели и сами способны сделать выводы. Я убежден, что они их сделали и дали соответствующую оценку", - сказал Порошенко на вопрос, может ли человек, который не может дослушать до конца, участвовать в переговорах на международной арене.

Дополняется…

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Напомним:

  • 11 апреля в эфире телеканала олигарха Игоря Коломойского "1+1" кандидат в президенты Владимир Зеленский бросил трубку во время первого публичного разговора с действующим президентом и кандидатом на этот пост Петром Порошенко.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Порошенко Зеленский дебаты выборы президента 2019


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