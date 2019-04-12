Порошенко прокомментировал "телефонные дебаты" с Зеленским

Президент Петр Порошенко заявил, что все, кто слушал его телефонный разговор с оппонентом на президентских выборах шоуменом Владимиром Зеленским, сделали свой вывод и дали соответствующую оценку.

Об этом он заявил 12 апреля на совместной встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

"Вы действительно считаете, что я должен это комментировать? Я уверен в том, что те, кто смотрел эту передачу, сами все видели и сами способны сделать выводы. Я убежден, что они их сделали и дали соответствующую оценку", - сказал Порошенко на вопрос, может ли человек, который не может дослушать до конца, участвовать в переговорах на международной арене.

Также во время встречи Порошенко назвал Зеленского "несистемным политиком" и объяснил его феномен "примером европейских стран".

Меркель и Порошенко заявили, что на встрече согласовали вопрос "Пасхального" прекращение огня на Донбассе с 18 апреля.

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Напомним: