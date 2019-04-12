Порошенко пояснив рейтинг "віртуального кандидата" Зеленського  

4788 переглядів
П'ятниця, 12 квітня 2019, 15:52

Чинний президент і кандидат у президенти України Петро Порошенко не дивується високому рейтингу свого опонента – шоумена й актора Володимира Зеленського.

Під час брифінгу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні у Порошенка запитали, що він зробив не так за 5 років, що "абсолютний новачок та комік зміг перемогти" у першому турі виборів.

"У першому турі є два переможці – ті кандидати, хто пройшов у другий тур. І це, в тому числі, і Петро Порошенко", – сказав чинний глава держави.

Він зазначив, що "це є вибір українського народу, який треба шанувати".

"А те, що у нас – як би це назвати – несистемні політики сьогодні отримують певні результати – я думаю, що це сьогодні приклад і деяких європейських країн і не є чимось особливим", – сказав Порошенко.  

"Треба боротися за голоси виборців. Треба накреслити дуже важливу програму. І саме цим ми зараз і займаємося – для того, щоб були дебати, щоб українці не купували "кота в мішку" і щоб вони робили свідомий вибір: підтримували реального, а не віртуального кандидата", – заявив він.

Олена Рощенко, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Порошенко Зеленський вибори президента 2019 рейтинг


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Порошенко прокоментував "телефонні дебати" із Зеленським 12 квітня 2019, 15:47
Тимошенко записала відеозвернення до Зеленського і Порошенка 12 квітня 2019, 13:21
Порошенко звільнив губернатора зі справи Гандзюк 12 квітня 2019, 11:58
Усі новини
Головні новини
Порошенко прокоментував "телефонні дебати" із Зеленським
У МВС пояснили команді Порошенка, чому не чіпають серіал Зеленського
Тимошенко записала відеозвернення до Зеленського і Порошенка
У Порошенка вимагають відкрити справу на творців "Слуги народу"
Усі новини
соціум

Яка вона – інклюзивна освіта України?

Лайфхаки

Ванна від депресії: як правильно приймати

психологія

7 способів, які допоможуть вам стати стійкішими психологічно