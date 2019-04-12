Порошенко пояснив рейтинг "віртуального кандидата" Зеленського
Чинний президент і кандидат у президенти України Петро Порошенко не дивується високому рейтингу свого опонента – шоумена й актора Володимира Зеленського.
Під час брифінгу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні у Порошенка запитали, що він зробив не так за 5 років, що "абсолютний новачок та комік зміг перемогти" у першому турі виборів.
"У першому турі є два переможці – ті кандидати, хто пройшов у другий тур. І це, в тому числі, і Петро Порошенко", – сказав чинний глава держави.
Він зазначив, що "це є вибір українського народу, який треба шанувати".
"А те, що у нас – як би це назвати – несистемні політики сьогодні отримують певні результати, – я думаю, що це сьогодні приклад і деяких європейських країн і не є чимось особливим", – сказав Порошенко.
"Треба боротися за голоси виборців. Треба накреслити дуже важливу програму. І саме цим ми зараз і займаємося – для того, щоб були дебати, щоб українці не купували "кота в мішку" і щоб вони робили свідомий вибір: підтримували реального, а не віртуального кандидата", – заявив він.
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Нагадаємо:
- За результатами першого туру виборів, що відбувся 31 березня, Володимир Зеленський отримав 30,24% голосів виборців, а Петро Порошенко вдвічі менше – 15,95%.
- За даними соцопитувань, розрив у рейтингу кандидатів перед другим туром зберігається: Зеленського підтримують 71,4% опитаних (серед тих, хто визначився і точно піде голосувати), а Порошенка – 28,6% респондентів.
- Вибір між Порошенком і Зеленським українці робитимуть 21 квітня.
- Сучасна історія знає приклади, коли до влади приходили т.зв. "несистемні політики" – люди не з політичної системи. Серед них: президент США Дональд Трамп, який був бізнесменом і ведучим; комік Беппе Грілло, який привів свою партію до перемоги в Італії; президент Гватемали Джиммі Моралес, який був актором; президент Ліберії і колишній футболіст Джордж Веа; президент Маврикію та біолог Аміна Гаріб-Факім.
- Бувало, що неполітики обіймали не такі високі, але теж відповідальні посади. Так, культурист і кіноактор Арнольд Шварценеггер був губернатором Каліфорнії (США); актор театру Йон Гнарр був мером Рейк'явіка (Ісландія), боксер Віталій Кличко очолює українську столицю Київ.