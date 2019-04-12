Порошенко пояснив рейтинг "віртуального кандидата" Зеленського  

Чинний президент і кандидат у президенти України Петро Порошенко не дивується високому рейтингу свого опонента – шоумена й актора Володимира Зеленського.

Під час брифінгу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні у Порошенка запитали, що він зробив не так за 5 років, що "абсолютний новачок та комік зміг перемогти" у першому турі виборів.

"У першому турі є два переможці – ті кандидати, хто пройшов у другий тур. І це, в тому числі, і Петро Порошенко", – сказав чинний глава держави.

Він зазначив, що "це є вибір українського народу, який треба шанувати".

"А те, що у нас – як би це назвати – несистемні політики сьогодні отримують певні результати – я думаю, що це сьогодні приклад і деяких європейських країн і не є чимось особливим", – сказав Порошенко.

"Треба боротися за голоси виборців. Треба накреслити дуже важливу програму. І саме цим ми зараз і займаємося – для того, щоб були дебати, щоб українці не купували "кота в мішку" і щоб вони робили свідомий вибір: підтримували реального, а не віртуального кандидата", – заявив він.