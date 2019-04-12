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Порошенко объяснил рейтинг "виртуального кандидата" Зеленского

Пятница, 12 апреля 2019, 15:52
Порошенко объяснил рейтинг виртуального кандидата Зеленского

Действующий президент и кандидат в президенты Украины Петр Порошенко не удивлен высоким рейтингом своего оппонента – шоумена и актера Владимира Зеленского.

Во время брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине у Порошенко спросили, что он сделал не так за 5 лет, "абсолютный новичок и комик смог победить" в первом туре выборов.

"В первом туре есть два победителя – те кандидаты, кто прошел во второй тур. И это, в том числе, и Петр Порошенко", – сказал действующий глава государства.

Он отметил, что "это выбор украинского народа, который надо уважать".

"А то, что у нас – как бы это назвать – несистемные политики сегодня получают определенные результаты, – я думаю, что это сегодня пример и некоторых европейских стран и не является чем-то особенным", – сказал Порошенко.

"Надо бороться за голоса избирателей. Надо наметить очень важную программу. И именно этим мы сейчас и занимаемся – для того, чтобы были дебаты, чтобы украинцы не покупали "кота в мешке" и чтобы они делали осознанный выбор: поддерживали реального, а не виртуального кандидата", – заявил он.

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Напомним:

  • По результатам первого тура выборов, состоявшегося 31 марта, Владимир Зеленский получил 30,24% голосов избирателей, а Петр Порошенко вдвое меньше – 15,95%.
  • По данным соцопросов, разрыв в рейтинге кандидатов перед вторым туром сохраняется: Зеленского поддерживают 71,4% опрошенных (среди тех, кто определился и точно пойдет голосовать), а Порошенко – 28,6% респондентов.
  • Выбор между Порошенко и Зеленским украинцы будут делать 21 апреля.
  • Современная история знает примеры, когда к власти приходили т.н. "несистемные политики" – люди не из политической системы. Среди них: президент США Дональд Трамп, который был бизнесменом и ведущим; комик Беппе Грилло, приведший свою партию к победе в Италии; президент Гватемалы Джимми Моралес, который был актером; президент Либерии и бывший футболист Джордж Веа; президент Маврикия и биолог Амина Гариб-Факим.
  • Бывало, что неполитики занимали и не такие высокие, но тоже ответственные должности. Так, культурист и киноактер Арнольд Шварценеггер был губернатором Калифорнии (США); актер театра Йон Гнарр был мэром Рейкьявика (Исландия), боксер Виталий Кличко возглавляет украинскую столицу Киев.

Алена Рощенко, УП
Темы: ПорошенкоЗеленскийвыборы президента 2019рейтинг
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