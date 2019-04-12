Порошенко объяснил рейтинг "виртуального кандидата" Зеленского
Действующий президент и кандидат в президенты Украины Петр Порошенко не удивлен высоким рейтингом своего оппонента – шоумена и актера Владимира Зеленского.
Во время брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине у Порошенко спросили, что он сделал не так за 5 лет, "абсолютный новичок и комик смог победить" в первом туре выборов.
"В первом туре есть два победителя – те кандидаты, кто прошел во второй тур. И это, в том числе, и Петр Порошенко", – сказал действующий глава государства.
Он отметил, что "это выбор украинского народа, который надо уважать".
"А то, что у нас – как бы это назвать – несистемные политики сегодня получают определенные результаты, – я думаю, что это сегодня пример и некоторых европейских стран и не является чем-то особенным", – сказал Порошенко.
"Надо бороться за голоса избирателей. Надо наметить очень важную программу. И именно этим мы сейчас и занимаемся – для того, чтобы были дебаты, чтобы украинцы не покупали "кота в мешке" и чтобы они делали осознанный выбор: поддерживали реального, а не виртуального кандидата", – заявил он.
Напомним:
- По результатам первого тура выборов, состоявшегося 31 марта, Владимир Зеленский получил 30,24% голосов избирателей, а Петр Порошенко вдвое меньше – 15,95%.
- По данным соцопросов, разрыв в рейтинге кандидатов перед вторым туром сохраняется: Зеленского поддерживают 71,4% опрошенных (среди тех, кто определился и точно пойдет голосовать), а Порошенко – 28,6% респондентов.
- Выбор между Порошенко и Зеленским украинцы будут делать 21 апреля.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua