Порошенко объяснил рейтинг "виртуального кандидата" Зеленского

Действующий президент и кандидат в президенты Украины Петр Порошенко не удивлен высоким рейтингом своего оппонента – шоумена и актера Владимира Зеленского.

Во время брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине у Порошенко спросили, что он сделал не так за 5 лет, "абсолютный новичок и комик смог победить" в первом туре выборов.

"В первом туре есть два победителя – те кандидаты, кто прошел во второй тур. И это, в том числе, и Петр Порошенко", – сказал действующий глава государства.

Он отметил, что "это выбор украинского народа, который надо уважать".

"А то, что у нас – как бы это назвать – несистемные политики сегодня получают определенные результаты, – я думаю, что это сегодня пример и некоторых европейских стран и не является чем-то особенным", – сказал Порошенко.

"Надо бороться за голоса избирателей. Надо наметить очень важную программу. И именно этим мы сейчас и занимаемся – для того, чтобы были дебаты, чтобы украинцы не покупали "кота в мешке" и чтобы они делали осознанный выбор: поддерживали реального, а не виртуального кандидата", – заявил он.

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Напомним: