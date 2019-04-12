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Зеленський з командою зустрівся із Макроном

П'ятниця, 12 квітня 2019, 17:31
Зеленський з командою зустрівся із Макроном

Кандидат у президенти Володимир Зеленський зустрівся із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Відповідне відео оприлюднили у групі "Команда Зеленського" у Facebook.

​​"Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідер Французької Республіки прийняв кандидата в президенти України у своїй резиденції — Єлисейському палаці в Парижі", - сказано у повідомленні.

Разом із Зеленським у зустрічі взяли участь екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, колишній член НАЗК Руслан Рябошапка і керівник виборчого штабу Зеленського Іван Баканов.

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Нагадаємо:

  • Президент Петро Порошенко заявив, що всі, хто слухав його телефонну розмову з опонентом на президентських виборах шоуменом Володимиром Зеленським, зробили свій висновок і дали відповідну оцінку.
  • 11 квітня в ефірі телеканалу олігарха Ігоря Коломойського "1+1" кандидат у президенти Володимир Зеленський кинув слухавку під час першої публічної розмови із чинним президентом та кандидатом на цей пост Петром Порошенком.

Українська правда

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Теми: ФранціяЗеленськийвибори президента 2019
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